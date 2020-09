Acusan presunta agresión de policías a una familia en Chocholá

CHOCHOLA.- Una vecina de esta población afirmó que agentes de la Policia Municipal la agredieron y detuvieron de manera ilegal a dos integrantes de su familia.

La quejosa aseguró que hubo allanamiento pues los agentes entraron sin una orden judicial a su vivienda.

Elsy May Pech, vecina de Chocholá, muestra las heridas por los golpes que, asegura, le propinaron policías (Foto de cortesía) Imagen de cortesía que muestra el estafo en que quedó una vecina de Chocholá tras una presunta agresión policíaca Elsy May Pech, vecina de Chocholá, muestra las heridas por los golpes que, asegura, le propinaron policías (Foto de cortesía)

Además, indicó que en la Fiscalía se niegan a aceptar la denuncia de los hechos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El presunto allanamiento policíaco ocurrió el domingo pasado, como a las 9:30 de la noche, en una casa de la calle 22 entre 27 y 29 de la colonia Esperanza.

Entrevistada vía telefónica, Elsy María May Pech, de 27 años, relató que todo comenzó cuando su papá, Felipe May Chan, de 49 años; el esposo de la mujer, Felipe de Jesús Tun Nuñez, de 27, y un vecino tomaban cervezas en "el porch" de su casa.

"Eran como las 8 de la noche cuando llegó una patrulla y nos dijo que 'suspendieramos la fiesta' porque una vecina se quejó", añadió.

"Le respondimos que no había fiesta porque solo ellos tres estaban tomando y el policía se fue".

"Sin embargo, después de un buen rato regresó la policía porque volvieron a hablar para reportar la 'fiesta'".

Daño en una patrulla

"Un agente bajó para llamarnos nuevamente la atención, pero salió un vecino, lo agredió y lo correteó e incluso rompió el retrovisor a la patrulla".

"Como a las 9:30 escuchamos que estaban tirando piedras y salimos a ver qué estaba pasando, entonces los policías entraron a la casa y sacaron a la fuerza a mi papá y a mi esposo, eran como 10 agentes".

"Durante la detención se armó el pleito porque intentamos impedir que se los llevaran porque no hicieron nada. Un agente me golpeó con la macana en la cabeza y me causó una herida".

"Incluso, el comandante policiaco 'Caimán' Campos, que estaba alcoholizado, participó en la detención", añadió la quejosa.

Afirma que no le recibieron la denuncia

Indicó que acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Maxcanú pero no le quisieron aceptar su denuncia.

"Mi papá y mi esposo están encarcelados en Maxcanú, a donde fueron remitidos por la Policía de Chocholá".

"Una licenciada de Maxcanú no quiso aceptar mi denuncia porque dijo que no había sistema y otros pretextos".

"Ayer (lunes) fui a la Fiscalía y me dijo la licenciada que tengo que pagar 15 mil pesos 'y no ha pasado nada', dejan libre a mi papá y mi esposo".

Sin dinero para liberarlos

"A mi quién pagará por mi herida de la cabeza y por el golpe en el estomago", comentó.

"No tenemos dinero para pagar esa cantidad e incluso le fui a llorar al alcalde Pedro Pech Aragón para que no los remitan y no nos ayudó".

"Los policías agredieron a mi papá, y a mi esposo le aplicaron toques eléctricos cuando estaba en las celdas", aseguró la mujer.