Acusan “robo” en Chapab

“Medio kilo de carne no es lo que cuesta el ejido”

CHAPAB.— Un grupo de campesinos de este poblado se reunieron anteayer domingo en el local de comisariado ejidal para protestar por el supuesto despojo de sus tierras por personal de una empresa porcícola.

Los quejosos señalaron que las tierras en disputa están ubicadas en el kilómetro 4 de la carretera Ticul-Chapab.

Los campesinos se manifestaron con voladores en la casa ejidal en espera de su líder, Guadalupe Pacheco, quien no se presentó.

Román Tuz, uno de los inconformes, dijo a sus compañeros que dicha empresa porcícola pretende apoderse del terreno que colinda con la granja, pues observaron que ya comenzaron a brechar y marcar con pintura para la construcción de una nueva granja.

El comisario ejidal no llegó para atender la inconformidad por lo que los manifestantes procedieron a romper los candados del local.

El campesino Ismael Salazar pidió unidad entre los agremiados para defender lo que por derecho les corresponde. “Pedimos al comisario ejidal una reunión y que nos aclare esta situación”, señaló.

Los quejosos tomaron la determinación de indagar cómo los dueños de la granja se adjudicaron ese predio que por años ha estado en poder del ejido.

Recordaron que los dueños de la granja últimamente han donado carne a los pobladores “porque saben lo que están tramando contra los trabajadores ejidales y sería una manera de aplacarlos”.

“Ellos se quieren cobrar la carne que han estado donando al pueblo, pero eso no es justo, no lo vamos a permitir, porque medio kilo de carne no es lo que cuesta nuestro ejido”, expresaron.

Complicidad

Trascendió entre los manifestantes que a Guadalupe Pacheco le habrían ofrecido cierta cantidad de dinero “para avalar el robo”.

Wílberth Vázquez, tesorero del ejido, señaló que él siempre le ha pedido al comisario ejidal una reunión para informarles a los campesinos lo que sucede, pero Guadalupe Pacheco no ha aceptado hasta ahora.

Los manifestantes se trasladaron al lugar de trabajo de Juan Acosta, consejero de Vigilancia del ejido, para solicitar que convoque la reunión urgente ya que el comisario ejidal no ha dado la cara, pues no lo encontraron en su casa.

Ante la decena de campesinos reunidos ayer en la comisaria ejidal, Juan Acosta dijo que se tomarían acuerdos, entre éstos pedir la destitución de Guadalupe Pacheco por traición a los ejidatarios.

Los manifestantes se trasladaron a la granja porcícola para constatar el tramo de monte ejidal que uno de los directivos de la empresa porcícola, se habría adjudicado comprándolo en dos millones de pesos a los supuestos propietarios.— Sergio Chi Chi