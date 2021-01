Adeudan cinco días de aguinaldo

Líder sindical dice que solo son “ganas de grillar”

TIZIMÍN.— Hay molestia de trabajadores del agua potable por pagos pendientes en sus aguinaldos que les adeuda el Ayuntamiento actual.

Los servidores públicos, reunidos ayer en los bajos del Palacio Municipal, señalaron que hasta ayer al mediodía no se les había depositado su quincena y esperaban que en el transcurso del día se realice junto con el saldo de sus aguinaldos.

Según dijeron aún no hay fecha de cuándo se les vaya a dar el recurso, aunque es el único atraso que tiene el Ayuntamiento con ellos.

Al respecto Manuel Balam Arceo, líder sindical de los trabajadores del sistema de agua potable dijo que efectivamente hay un pago pendiente en aguinaldo que son solo de cinco días.

Detalla que en tiempo y forma se les dio los 40 días y faltan 5 que el alcalde Mario González González se ha comprometido a pagarles.

De hecho explica que a finales de diciembre se le envió una solicitud al primer edil donde se le manifestaba el pago pendiente y fue ahí cuando les confirmó que sí habría pago, pero que debían esperar pues hay recortes presupuestales.

Según dice, las quejas de los empleados son de unos cuantos que “tienen ganas de grillar a la comuna” porque son manipulados por el ex líder Ángel Och Góngora quien ya no está en el agua potable debido a varios desvíos de recursos y engaños mal intencionados.

“A todos se les va a pagar no se les debe nada más, de hecho en el sindicato se han conseguido logros para mejoras del personal, son ganas de perjudicar”, expresa.

Según el líder sindical, no es la primera vez que el Ayuntamiento les hace el pago de aguinaldo en dos partes pues todavía el año pasado la segunda parte se les dio la primera quincena de febrero.

Por otra parte dijo que el hecho que no cobren temprano no quiere decir que no se les pague pues son transacciones bancarias y todo depende del banco si tiene el recurso disponible.

“Que se quejen cuando pase las 8 de la noche y no puedan cobrar su quincena pero mientras tanto pueden esperar” expresó. — WENDY UCÁN CHAN