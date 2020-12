Adeudan millonario laudo

“Herencia” del ex alcalde panista en Dzidzantún

Gobierno y política

DZIDZANTÚN.— El alcalde Ismael Aguilar Puc informó en sesión extraordinaria de Cabildo que se afectarán las finanzas del Ayuntamiento por el pago de un millón 800 mil pesos de un laudo laboral que dejó en herencia el ex alcalde panista Raúl Torres Faisal.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo se calentaron los ánimos por la férrea defensa al ex alcalde por la regidora panista Mirza Jiménez, actual presidenta del comité municipal de ese partido, quien afirmó que la demanda laboral la perdió Juan Bautista Ojeda Celis, despedido en la administración panista, al no comprobar que fue empleado de la Comuna.

Más cauto su compañero de bancada, Lorenzo Zaldívar Lizama, propuso crear una comisión de investigación y seguimiento de la situación jurídica, así como agotar los recursos para no lesionar las finanzas de la administración municipal.

Por su parte, el alcalde Ismael Aguilar Puc dijo que la demanda afectará los trabajos en el Ayuntamiento al tener que pagar 1 millón 800 mil pesos, en favor de Ojeda Celis.

En sesión extraordinaria de Cabildo, Aguilar Puc, como único punto del orden del día, expuso la situación en cuanto a que el Ayuntamiento perdió un juicio de laudo en favor de Juan Ojeda Celis, procedimiento que inició en la administración de Raúl Torres Faisal, que no le dio importancia al caso ni notificaron a la Comuna actual sobre ese caso en el cambio de gobierno.

En conclusión, se creó la comisión que dará seguimiento a la situación jurídica.

Ahora investigarán la sentencia del Tribunal para los Trabajadores del Estado y Municipios, y conocer los detalles de a quién se le notificó de las audiencias.

Aguilar Puc afirmó que el ex alcalde Raúl Torres Faisal no dejó el expediente del procedimiento que tenía el Ayuntamiento, además que la persona nombrada como apoderado legal no informó la situación para preparar y continuar la defensa, que ellos al parecer no hicieron y se perdió.— MAURICIO CAN TEC