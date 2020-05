Adulto mayor no cree en el Covid; “Dios lo cuida”

VALLADOLID.— “Creo en la palabra de Dios y eso me alimenta, no creo en esta enfermedad, menos en lo que dicen que pronto se va a acabar; llegará el momento de mi muerte y si me toca, me toca”, dijo un adulto mayor que vende algunos productos de su cosecha y recibe donaciones de la gente en el reductor de velocidad ubicado en la calle 37 con 36.

El nonagenario es oriundo de una ranchería cercana a la comunidad de Temozón y cada mañana viaja para vender los pocos insumos que obtiene de su milpa.

También cuenta con apoyo económico de su hija que vive en Ciudad de México.

El adulto mayor considera que los productos del campo son mejores que los que se venden en supermercados. Comentó que se disgusta con su hija porque le recomienda utilizar tapabocas y gel antibacterial.

“Si me piden que me quede en mi casa, me muero. Cada mañana, desde que despierto, Dios me dice que salga a buscar mis alimentos, por eso trabajo mi tierra, ella me da el alimento necesario y agradezco al señor comiendo de ellos o saliendo a ofrecerlos. Las personas que compran mis productos siempre están en mi oración antes de dormir”, explicó.

El nonagenario señaló que sale a vender porque es una manera de agradecer a Dios, ya que cree que los mejores alimentos se obtienen de la naturaleza y que los productos que se venden en supermercados son cosas hechas por el humano y por eso la gente se enferma.

“Esta enfermedad es mentira y también eso que dicen que se va ir en estos días. La verdad es que Dios lo expresó en su palabra y estos males se irán hasta el 1 de enero, cuando en verdad inicié un año nuevo, donde todo estará limpio”, indicó.

El adulto mayor, quien al parecer tiene problemas de audición, está preocupado porque le han pedido que se retire del lugar y varias personas le han entregado tapabocas, pero que en realidad no los utiliza “porque está protegido por Dios”.

El nonagenario no se identificó pues “su nombre solo él lo tiene en su credencial y que habla con la gente porque prefiere que hablen de Dios y no de otras cosas”.

Vecinos comentan que constantemente está ahí, incluso antes de que inicie la pandemia se dedicaba a vender calabazas, chiles, naranjas, camotes y zapotes en el mercado municipal.— Marco Isaí Aguilar Álvarez

Solidarios Apoyo

Se observó que conductores de vehículos entregan limosna al adulto mayor.

Productos

También recibe frutas, galletas y productos básicos como papel sanitario, jabones o sopas.

Ingreso

“Está buscando el pan de cada día, y así como él, hay muchos campesinos que por necesidad buscan espacios para vender luego que en el mercado se prohibieran las labores. Lo entiendo porque todos estamos así”, comentó un mecánico.