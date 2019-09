Advierten de torneo de lazo

El primer edil de Sucilá lo rechaza: “son solo corridas”

TIZIMÍN.— El cartel donde se anuncia una fiesta taurina para este fin de semana en Sucilá dio pie a un sinfín de críticas en las redes sociales contra el Ayuntamiento de esa población.

Entre las principales críticas está la de hacer un torneo de lazo disfrazado de corrida en medio de la feria que se realiza en honor a la Virgen de la Natividad.

El cartel que circula anuncia: “Fiesta Tradicional de Sucilá presenta las máquinas del ruedo del señor Jhony Argáez del rancho la Peña del Municipio de Buctzotz”.

En la imagen se anuncia cuatro “vástagos” bajos los apodos de: “7 huesos”, “Bandido de amores”, “Mi padrino el diablo” y “Celoso”.

Entre las críticas más comentadas está una del ex alcalde y ex diputado panista Pedro Couoh Suaste quien en su cuenta de facebook escribió: “Diego Lugo, prepara su circo Romano, así se anuncia el torneo de lazo disfrazado para este viernes, el próximo sábado tendremos seguramente un video sangriento del destripamiento de un caballo y todos nos indignaremos ahora sí “a toro pasado”.

Entrevistado al respecto Couoh Suaste recordó que en 2011, cuando fue diputado, pidió modificar la Ley para la Protección de la Fauna a fin de proteger a los caballos en los torneos de lazo lo que significa que nunca ha estado a favor de este tipo de fiestas atroz que pretenden inculcar en algunos Municipios como parte de usos y costumbres.

Cabe recordar que apenas ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en rueda de prensa matutino que no descarta la idea de someter a consulta ciudadana la prohibición de las corridas de toros en el país.

También se buscó ayer al alcalde de Sucilá Diego Lugo Interián, quien dijo que no hay tal torneo de lazo sino “corridas tradicionales”.

“Yo no he anunciado nada ni en mi cuenta personal ni mucho menos en la del Ayuntamiento”, expresó. “Hay personas que les gusta anunciar que van a donar toros, pero eso no quiere decir que sea un torneo de lazo”.— WENDY UCÁN CHAN