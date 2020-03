Afecta a una casa de guano

Incendio deja sin techo un hogar a la salida de Peto

PETO.— El reporte de un incendio en un predio ubicado en la salida de la población, rumbo al municipio de Tahdziú, propicio una rápida movilización de la policía municipal, que lograron controlar el incendio; sin embargo, no pudieron impedir que se quemara el techo de la casa que es era de guano y madera.

Fue alrededor de las 7:40 de anteanoche cuando la unidad 345 de la policía recibió el reporte de la caseta, ubicada en la salida de la población hacia Tahdziú, donde el oficial informó que a distancia veía que en un terreno se estaba quemando algo.

Abarcaba el techo

La unidad se trasladó al lugar y cuando llegaron, las llamas ya habían envuelto el techo de la vivienda, por lo que reportaron a la base que se estaba quemando una casa y acudieron otros oficiales para apoyarlos.

Tras varios minutos de labor, los oficiales lograron controlar el fuego y apagaron el incendio.

Los vecinos llegaron al lugar e indicaron que no saben qué pudo haber ocasionado el fuego, incluso en la casa no había nadie y no llegó el dueño en ese momento.— MIGUEL ÁNGEL MOO GONGORA

Reporte

Los oficiales se retiraron del lugar después de apagar el incendio y levantar el reporte de lo ocurrido.

Maleza

Según los vecinos también se estaba quemando maleza cercana a la vivienda, por lo que es posible que una chispa haya caído hasta la casa y eso haya propiciado el incendio, aunque no se confirmó que lo originó.

