Afectaciones por caída de dos redes

Recurren a otros medios por unos asuntos laborales

VALLADOLID.— La caída de las redes sociales Facebook y WhastAspp, sumado a la lentitud del internet, dejó incomunicados ayer a miles de usuarios y afectó algunas operaciones comerciales y laborales, sobre todo el trabajo que se lleva al cabo de manera electrónica.

Hasta las 10 de la mañana poca gente se había percatado que las redes Faceboock y WhatsApp estaban fuera de línea, y no entendían por qué sus estados no se actualizaban o sus mensajes no “salían”, hasta que por otros medios se enteraron que se habían caído las ya mencionadas, pero nadie explicó el motivo.

Empresas que trabajan con esas redes sociales vieron interrumpidas sus funciones, pero nada podían hacer, o en su defecto recurrieron a otras vías. No se hicieron envíos de información, muchas personas que intentaban comunicarse con otras, no lo pudieron hacer, a través de mensajes de texto, por lo que tuvieron que hacer llamadas para avisar lo que estaba pasando, pero al parecer el problema fue en toda la entidad, y quizá en otras partes del país.

En algunos lugares se detectó que el internet estaba lento, de tal modo que si muchos se colgaban de una misma red la comunicación se complicaba.

Aunque tarde lograron comunicarse, pero hasta las tres de la tarde no se había restablecido la comunicación en esas dos principales redes.— Juan Antonio Osorio Osorno