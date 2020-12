Afluencia de turistas floja

En Valladolid la ocupación en los hoteles es de 15%

VALLADOLID.— La ocupación hotelera en la ciudad es baja y hasta el momento no se registra algún incremento en la pernocta como en 2019.

Los empresarios del ramo turístico sabían que en estas fechas la llegada de turismo a esta región era frecuente por las afectaciones invernales que sufren los ciudadanos de varios países, quienes preferían pasar en lugares cálidos estos días, viajar a sitios como Quintana Roo y de rebote llegaban a esta ciudad.

Los hoteleros manifiestan que en años anteriores en estas fechas se tenía un 65% de ocupación y el fin de año llegaba hasta 80 o 90%, pero ahora se ha mantenido desde hace varios días en 15%.

Desde hace poco más de un mes se comenzaron a tomar medidas en varios países europeos, en donde sus autoridades alertan a sus ciudadanos para no viajar por la pandemia que está afectando al mundo entero. En esas naciones se señala a México como un lugar con mucho riesgo de contagio.

Muchos turistas que ya habían planeado hacer su viaje de vacaciones lo están cancelando y son pocos los que se atreven a salir. Por eso la reducción de visitantes es evidente en los centros de hospedaje de Valladolid, donde no aumenta la pernocta.

Además, Ciudad de México regresó al semáforo rojo y las autoridades capitalinas piden a los ciudadanos que no salgan de sus casas si no es necesario. Es otro factor de que también los turistas nacionales no lleguen.

Noé Rodríguez Cervera, administrador de un hotel en el barrio de Bacalar, comentó que en su caso personal tenía algunas reservaciones de europeos para el fin de año, pero lamentablemente ya le cancelaron.— Juan Antonio Osorio Osorno