“Agitadores” en Tinum: no da la cara la alcaldesa a sus denunciantes

TINUM.— La alcaldesa Natalia Mis Mex sigue sin dar la cara a personas que demandan una explicación de lo que califican con un acto de corrupción al publicar su gobierno listas de supuestos apoyos a gente que niega haber recibido dinero alguno.

De acuerdo con denuncias que salieron a la luz el jueves pasado y continuaron el viernes y ayer, son más de 200 personas las que se dicen defraudadas, “casi todo Tinum”, y que hay más gente de comisarías que también aparece como que recibió dinero.

Como lo anunciaron, decenas de personas acudieron ayer al Ayuntamiento en espera de que Natalia Mis al fin les dé la cara, pero en su lugar fue enviado Ignacio Tun Cemé, presidente del DIF Municipal, con quien Mariela Pech Uh, representante del comité de quejosos, dijo que no tiene nada que tratar.

En este sentido deploró que ni siquiera haya sido enviado el síndico, Walter Cahum Poot, o el secretario Abimael Kuyoc Padilla.

El alboroto comenzó cuando el comité quiso entrar a la reunión con Tun Cemé acompañado de la prensa, a lo que se opusieron las personas enviadas por Natalia Mis, algunas de Cancún que ni trabajan en el Ayuntamiento, según los quejosos.

Al percatarse de las personas ajenas al gobierno municipal, los demandantes deploraron que hayan sido llamado los “agitadores”.

“Que le pidan su credencial para que vean que no es de acá”, expresó una de las defraudadas.

A final de cuentas Mariela Pech aceptó reunirse brevemente con Tun Cemé, sin el acompañamiento de la prensa, pero solo para decirle que el diálogo que se buscaba no era con el ni “tratos bajo la mesa”.

“Ya basta de acuerdos bajo la mesa, porque hay gente que entra se quiebra y es corrupta, las cosas son claras, me quisieron pasar con don Nacho pero no es el indicado debería seria la presidenta Natalia Mis, el síndico (Walter Cahum Poot) o el secretario (Abimael Kuyoc Padilla), no con el DIF es el trato, así que no vamos a ceder”, advirtió.

Dijo que sigue la recolecta de firmas para presentar las denuncias ante las instancias correspondientes.