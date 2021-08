Aglomeración en playas

Muchos bañistas no usan tapaboca al visitar Progreso

PROGRESO.— Ayer, tercer domingo de agosto de las vacaciones veraniegas, decenas de paseantes se concentraron en Chelem, Chuburná y Chicxulub, pero no respetaron al menos dos medidas de prevención de Covid-19: no mantuvieron la distancia de 1.5 metros entre persona y persona y la mayoría no usó el tapaboca.

En esta ciudad, donde la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) ordenó que desde el 1 de julio se cierren las playas de los malecones los sábados y domingos, muchos paseantes invadieron la playa del malecón tradicional, aprovechando que en la mañana no había policías ahí.

Pero, poco antes del mediodía, fueron sacados por policías municipales que realizaron recorridos en los dos malecones.

A las 7 de la mañana comenzaron a arribar paseantes al malecón tradicional, brincaron las cintas amarillas y se metieron a la playa, muchos lo recorrieron y se bañaron en el mar.

Conforme llegaban, los visitantes se metieron a la playa, así lo hicieron hasta las 11:30 horas, cuando policías municipales iniciaron con sus patrullajes y fueron sacando a los paseantes.

Les recordaron que esa playa estaba cerrada al público, pero podían estar después de las letras de Progreso, calle 60 con 19.

Un paseante que colocó una sombrilla para pasar el día su familia en la playa del malecón, después que los policías le pidieron que se retirara, preguntó qué diferencia había entre estar ahí y en la costa después de las letras Progreso, pues ya había aglomeración de visitantes.

Los agentes respondieron que es indicación de la SSY y ellos solo cumplían con su labor de evitar que invadan esa zona playera.

Por el día soleado y caluroso, decenas de visitantes de Mérida y otras poblaciones vinieron a la costa.

El malecón y su playa

En esta ciudad, los paseantes solo pudieron caminar en el malecón pero no pudieron entrar a la playa de ahí.

Así que unos fueron a otras playas de esta ciudad, otros se dirigieron a Chicxulub, donde a las 7:30 a.m. comenzaron a llegar visitantes, quienes recorrieron el muelle, se instalaron en la playa y se metieron al mar para bañarse.

Los paseantes compraron pescado en las pescaderías de ese puerto, muchos llegaron con neveras con cervezas y botanas, y colocaron sombrillas para protegerse del sol.— Gabino Tzec Valle

Chelem y Chuburná

Ayer también arribaron numerosos visitantes en la zona de espolones de Chelem y en el playón de Chuburná, donde hay extensa playa para estacionar los vehículos.

Suben unas ventas

Las pescaderías de esos dos puertos reportaron buenas ventas, así como otros negocios, como la venta de cocos fríos y cremitas de coco.