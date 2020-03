“Agonizan” en Homún, sin turismo

HOMÚN.— Los cenotes, principal fuente de ingresos y empleos en esta comunidad, están cerrados parcial o totalmente desde el martes 17, debido a que bajó la llegada de turistas nacionales y extranjeros a consecuencia de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El desplome de la afluencia de visitantes, a su vez, ocasiona la caída de la economía, pues la gran mayoría de las familia depende de la llegada de turistas, como los mototaxistas y tricitaxistas.

“Es una caída drástica lo que vivimos en este pueblo, los turistas llegan a cuentagotas, casi nada por decirlo así, entonces se vive un daño económico en Homún, directamente somos muchas familias que vivimos del turismo, entonces con la contingencia que se vive en todo México, Homún resiente el efecto más grave que el coronavirus”, expresó un empelado de un cenote.

“Ya no hay tantos turistas que van de uno u otro cenote; los tricitaxistas y mototaxistas estamos en una situación mala porque es de lo que vivimos; esta situación es grave, no sabemos qué va a pasar en un mes, no sabemos si luego seguirá esto del coronavirus, si vendrán o no los turistas, estamos de malas”, destacó un tricitaxista.

Hombres y mujeres que viven en Homún y laboran en maquiladoras en Acanceh dijeron que dos fábricas cerraron del viernes 20 al 20 de abril y les dijeron que son las vacaciones que les corresponden de junio y les pagarán sueldo mínimo, $800 a la semana.

Las corridas de taxis siguen con normalidad, pero muy pocos viajan a Mérida a laborar, así que no se descarta que estos días algunas corridas a la capital se suspendan y solo salgan las muy necesarias.

Algunos puestos de comida se ven desiertos en Homún, igual que las calles que hasta hace dos semanas estaban atiborradas de tricitaxis y mototaxis transportando pasaje local y turistas para los cenotes.— j.c.p.k.

