Agradece por 28 años de sacerdocio

Festeja con fieles de Umán y de Progreso en misa

UMÁN.— Acompañado de feligreses de Umán y Progreso en la iglesia de San Francisco de Asís en esta ciudad, el párroco José Francisco Mukul Domínguez celebró anteanoche miércoles los 28 años de su ordenación sacerdotal.

El párroco, el vicario, Adrián Gutiérrez Cano, y el padre Marcos Méndez Campos, de la rectoría en el fraccionamiento umanense de San Lorenzo, oficiaron la misa de acción de gracias por el aniversario sacerdotal del padre Mukul Domínguez.

Los fieles usaron tapaboca, se desinfectaron las manos antes de entrar a la iglesia y respetaron la sana distancia para prevenir los contagios de Covid-19 durante la celebración eucarística.

El sacerdote Mukul Domínguez dijo: “Quiero agradecer a Dios el celebrar la Eucaristía de la anunciación del Hijo de Dios, ya que María fue la primera discípula al seguir la Palabra de Dios, al ser valiente y libre de aceptar ser la madre de Jesús.

“El ser discípulo es ser un aprendiz, un alumno que sigue las enseñanzas de un maestro; todos somos llamados a ser discípulos de Cristo, de su palabra con fe y confianza”, afirmó.

Aprendiz y discípulo

“El ser llamado a ser sacerdote es ser aprendiz y discípulo”, agregó.

“Le pido a Dios que me siga fortaleciendo, ya que la vida sacerdotal no es fácil, pero he sido muy feliz y libre en todas las parroquias donde he estado”, abundó.

“Por eso le agradezco a Dios que se haya fijado en mí para vivir el sacerdocio, el cual quiero seguir disfrutando, así que me encomiendo a sus oraciones para cargar la cruz, como Jesús, llevando la Palabra de Dios”, expresó el párroco de Umán.— Carolina Uc Quintal