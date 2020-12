Agradece por sus 63 años de edad y 25 de sacerdocio

“Bendecido desde mi infancia”

PROGRESO.— Con una misa que oficiaron anoche, a las 7, en la parroquia Santa Clara en Dzidzantún, los padres Óscar Manuel Cetina Vega, Miguel Arcángel Santos Fernández y Juan Francisco Ferráez Vázquez celebraron el aniversario 25 de su ordenación sacerdotal.

Cinco lustros después, los presbíteros Cetina Vega, Santos Fernández y Ferráez Vázquez son párrocos de La Purísima Concepción y San José en Progreso, de Santa Clara en Dzidzantún y del Buen Pastor, de Mérida, respectivamente.

El 4 de diciembre de 1995 fueron ordenados sacerdotes por el hoy arzobispo emérito, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, en la Catedral.

De 63 años de edad, el presbítero Cetina Vega es hijo de los hoy extintos Eléazar Cetina Cetina y Elidé de la Luz Vega Alcocer. Tiene dos hermanos, Daniel Alberto y María Adolfina.

Nació el 17 de abril de 1957 en Colonia Yucatán, Tizimín. “En cuatro meses cumplo 64 años”, dijo el sacerdote.

Se graduó de arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, generación 1975-1980.

Ejerció su profesión hasta que en agosto de 1989 ingresó al Seminario “al surgir la inquietud, tan sencillo”.

¿Cómo surge esa inquietud?

“Bueno lo atribuyo a varios factores, caigo en la cuenta que empiezo a experimentar, a pesar de estar bien en la familia, en el trabajo, el apostolado, algunas como insatisfacciones que no sabía qué era, lo converso y me hicieron ver la posibilidad de experimentar, algún llamado de Dios”, relata.

“Esto coincide con que yo frecuentaba la misa todos los días; me confesaba cada mes y (realizaba) mi compromiso apostólico; así surgió de sencillo”, agrega.

Con 22 meses como párroco de Progreso, el padre Cetina Vega expresa que en esta pandemia del Covid-19, la limitación de la actividad pastoral, los sacramentos y los apostolados favoreció la vida espiritual, el tiempo nos permite mayor intensidad en la vida espiritual.

“La pandemia permite a las familias mayor contacto personal, que algunos lo aprovechan muy bien.

“El aspecto de la economía y trabajo se ha visto golpeado, hay gente que perdió su trabajo, muchas familias se han enlutado con este Covid-19.

“Esta pandemia nos hace más sensibles por lo vulnerables que somos los seres humanos.

“El hombre moderno cree sentir que controla las cosas, viajes espaciales y adelantos científicos, y viene un virus que ni se ve y dobló a la humanidad, pero somos hombres y mujeres de fe.

“Históricamente, está comprobado que el ser humano se sobrepone a cualquier adversidad y los momentos difíciles son oportunidad de demostrar solidaridad y generosidad.

“En 25 años de vida sacerdotal, lo único que puedo decir a Dios es gracias, he sido bendecido desde mi infancia y en mi ministerio sacerdotal lo he percibido con más claridad.

“Haciendo un recuento de mi vida Dios me ha bendecido, a pesar de la adversidad; al mes de nacido me dio asma terrible que no se me quitó hasta la adolescencia, me dio en una época en que no había seguridad social”, rememora.

El párroco dice que en todas las parroquias que ha estado y en la Catedral, donde fue rector tres años, Dios le ha permitido con su misericordia contar con personas colaboradoras.

Ayer, antes de la misa de aniversario, el padre Cetina Vega participó en la reunión del decanato “San Juan María Vianey” realizada en la parroquia local.— G.T.V.

