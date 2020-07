Ahora acuchillan perros en Tekax

Van dos mascotas heridas en casas de la San Ignacio

TEKAX.— En esta ciudad ocurrió un nuevo caso de maltrato o crueldad contra un animal doméstico, delito que el Código Penal de Yucatán sanciona con prisión de tres meses a un año y multa de 50 a 100 días, es decir, de $4,344 a $8,688.

Valentina Tamayo, activista por los derechos de los animales, publicó anteanoche en Facebook: “Me gustaría saber qué le pasa a la pinch... gente; será posible que ni con 20 pandemias logren cambiar, siempre lo he dicho y siempre lo diré: si no te gustan, respétalos caraj... Me acaba de contactar Karla Catzim para decirme que acaban de acuchillar a su perrita en la calle 58 entre 35 y 37 de la colonia San Ignacio. ¡Por Dios, ya basta de tanta maldad!”.

Karla Catzim, a su vez, narró en Facebook que no vio quien agredió a su perrita y “lo que más me duele es que no la pude defender”.

Indicó que vio gotas de sangre en la puerta de su casa y luego vio lastimada a su perrita, que en una foto se ve con un hueco en el vientre y ensangrentada.

Añadió que su mascota no sale a la calle y que el agresor brincó la reja de la casa.

María Buenfil, a su vez, indicó que “alguien de por aquí lo está haciendo porque ya son dos del mismo barrio y estamos cerca.

“Mi perrito hoy (por el sábado) por la mañana estaba bien y como a las 10 a.m. estaba sangrando su patita como si le hubiesen cortado, la sangre chorreaba, pero pensé se había peleado y lo habían mordido, pero después observe y parecía una cortada”, relató.

La perrita fue llevada a un veterinario y operada. Ya retornó a casa, tiene vendas en el vientre.

Escapa

Otra vecina, “Lupita”, reportó a Valentina Tamayo que, a la 1 a.m., el vecino conocido como “violador de perros” intentó llevarse a otro can, pero al verse descubierto lo soltó y huyó.

No se detuvo al agresor.— Flor Estrella Santana

Tekax Violador de perros

La agencia de la Fiscalía, según vecinas, recaba testimonios para integrar los expedientes por la violación de “Kiara”, “Vaquita” y “Manchas”.

Su vecino

Maribel denunció que su vecino violó a su perrita “Kiara”, que sufrió desgarre en los genitales.

“Bom”

Valentina Tamayo denunció en la Fiscalía a Bonifacio C. (a) “Bom”, vecino de la calle 45 entre 46 y 48, luego que lo grabaron violando a “Manchas”, perro de la activista.

Agredida hasta morir

Norka denunció que “Vaquita” fue hallada muerta, con golpes y un condón y laceraciones en el recto.