Al aire operación de dos hospitales

Se esfuma el de segundo nivel de Ticul tras anuncio

TICUL.— En la lista de hospitales inconclusos que el gobierno federal pretende terminar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no figura el de esta ciudad.

El argumento de la Secretaría de Salud de la federación es de que el 49% de los hospitales y unidades médicas inconclusas “son inviables y no podrán funcionar porque serían un riesgo para las personas”.

Los inmuebles suspendidos cuya construcción no continuará son 123 unidades médicas y 37 hospitales en todo el país.

Lo anterior ha generado reacciones en esta región, sobre todo porque el mismo López Obrador hizo el compromiso, en campaña y durante su reciente visita del pasado 12 de abril, de terminar tanto el hospital de Ticul, como el de Tekax, el cual trabaja con muchas deficiencias.

Edificio blanco

Como se recordará, en la salida de la ciudad rumbo a Mérida está el edificio abandonado desde 2014 de lo que sería el hospital de segundo nivel. La obra se llevó a litigio en una corte internacional, ya que la empresa constructora demandó al gobierno estatal anterior, de Rolando Zapata Bello, por cancelar la obra iniciada por Ivonne Ortega Pacheco.

Desde entonces, políticos, alcaldes y diputados, grupos ciudadanos y hasta el mismo gobernador actual, Mauricio Vila Dosal, han levantado la voz para pedir que se concluya el hospital ya que hacen falta mejores servicios médicos para los habitantes de la región.

El pasado 12 de abril, el gobernador del Estado refirió en su mensaje a López Obrador que “el tema de la salud es uno de los grandes problemas de Yucatán, y sé que el presidente lo tiene pendiente y trabaja fuertemente para ponerle una solución definitiva al tema del hospital de Ticul”.

Carencias

En cuanto al hospital de Tekax, con deficiencias, Vila Dosal indicó que “es un hospital que iba a solucionar muchos problemas, pero lamentablemente no cuenta con quirófano, equipamiento y especialistas”, y también pidió que “se convierta en una realidad”.

Como informamos, hace unas semanas representantes del gobierno federal, la Secretaría de Salud del Estado y médicos del hospital regional de Tekax, sostuvieron una reunión en el nosocomio y anunciaron que en un plazo de seis meses se daría solución al problema.

En cambio, sobre el hospital inconcluso de Ticul, las mismas autoridades del Ayuntamiento ya han sido informadas de que la obra no podrá concluirse.

Entrevistado al respecto, el alcalde Rafael Gerardo Montalvo Mata señala que las autoridades del gobierno federal le han informado que se busca la manera de darle solución a la falta de mejores servicios médicos en Ticul.

“Se está buscando el esquema adecuado para poner en marcha el hospital que la ciudad necesita. Ya nos informaron que en ese edificio abandonado ya no podrán continuar, porque está deteriorado, pero se buscaría una alternativa para construir un hospital”.— H.N.B.P.

“Esperamos que se cumpla”

“El presidente (López Obrador) hizo el compromiso con los ticuleños y esperamos que se cumpla. No nos han dicho que no, y sabemos que han venido a Ticul para revisar ese edificio (el hospital inconcluso) y ya se determinó que no podrá terminarse esa obra”, indicó el alcalde de Ticul.

Carencias médicas

En medio de esta situación, los habitantes de la ciudad continúan pasando apuros ante la falta de servicios médicos.

Recuento amargo

En la clínica del Issste de Ticul se han realizado protestas de derechohabientes por la falta de medicamentos y personal, los trabajadores se quejan de atrasos en sus pagos; en la clínica del IMSS y Centro de Salud también hay molestia por menos de 50 consultas al día, en cada una, para más de 40 mil habitantes de la ciudad.