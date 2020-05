No festejan

Alarifes y devotos no celebran el Día de la Santa Cruz

TIZIMIN.— Debido a la cuarentena por la pandemia de Covid-19, ayer domingo no se realizaron actividades religiosas en la capilla de la Santa Cruz en esta ciudad y los albañiles vivieron un día común, sin el tradicional festejo anual con cervezas.

En el Centro Comunitario de la colonia Santa Cruz, la puerta estuvo cerrada con candado. No se hizo el convivo anual con tacos de relleno negro y agua de horchata, ni los novenarios que organizan los feligreses.

En el portón principal había un cartel que dice: “Con Jesús también resucitó nuestra esperanza”.

Misa

También el aviso de que el presbítero Fermín Nah Chi oficiará una misa a las 8 p.m., misma que se transmitirá por la cuenta de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe-Tizimín en Facebook.

La capilla de la Santa Cruz, en esta misma colonia, a su vez estuvo abierta durante la mañana. La sagrada imagen, una Cruz verde, estuvo en el altar principal.

En los alrededores se buscó a la coordinadora de la capilla, pero nadie supo identificarla, a fin de localizarla para que informe si había actividades para celebrar la Fiesta de la Santa Cruz.

Ni reuniones ni alcohol

Alarifes, a su vez, no tuvieron festejo en el Día de la Santa Cruz, considerado también el Día del Albañil, debido a que están prohibidas las concentraciones de personas por la pandemia y desde el 10 de abril está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

“Hoy, de plano, no habrá nada de festejo porque, además de la crisis económica, no hay donde comprar unas ‘frías’ (cervezas) para compartir con los compañeros”, expresó un grupo de alarifes que laboraba a un costado de la calle 51, en el oriente de esta ciudad.

En breve charla, indicaron que al no haber nada qué festejar ni con qué celebrar, decidieron laborar, porque tienen que aprovechar lo poco que les cae de trabajo.

Dijeron que la mayoría de los albañiles pasan dificultades económicas debido a la pandemia de Covid-19.

“Si no lo hacemos, no faltará quien quiera trabajar, y ahora no estamos para elegir porque muchos están buscando cómo obtener para el sustento de su familia”, indicó uno de los alarifes que bajo los candentes rayos solares mojaba la mezcla para un piso de cemento.— Isauro Chi Díaz