Alcalde asegura que "Umán está en crisis"

UMÁN.- Freddy Ruz Guzmán, alcalde de este municipio, informó que debido al rechazo del Congreso del Estado de aprobar el préstamo de 10 millones de pesos; aunado a la poca recaudación de impuestos: la comuna enfrenta "una crisis económica nunca antes vista".

A través de sus redes sociales, el alcalde declaró que tras el fallo negativo del Congreso, con 11 votos a favor y 13 en contra, Umán perdió la oportunidad de invertir en obras de infraestructura como calles, agua potable y alumbrado público.

HOY UMÁN ATRAVIESA UNA CRISIS ECONÓMICA NUNCA ANTES VISTA La pandemia del COVID-19 ha ocasionado que las economías del... Publicada por Freddy Ruz Guzman en Sábado, 11 de julio de 2020

"La pandemia del COVID-19 ha ocasionado que las economías del todo el mundo se vean afectadas. Umán no fue la excepción, puesto que muchos ciudadanos han dejado de pagar sus impuestos como son: licencias de funcionamiento, predial y otros derechos que son importantes para garantizar los servicios públicos en nuestro municipio.

"Continuaré luchando por Umán"

Destacó que son varios los ciudadanos de este municipio que han perdido su trabajo por la contingencia, mientras quienes aún lo conservan no reciben su sueldo completo. Además, señaló, es notorio el cierre de negocios.

"Umán está pasando por una crisis económica nunca antes vista", señala el edil, antes de explicar que el cabildo solicitó el préstamo para resolver uno de los principales problemas que también aquejan al municipio, que es la falta de agua potable y vías dignas para el tránsito vehicular.

Asegura que los trabajos de estas dos problemáticas serían una fuente de empleo que reactivaría la economía en el municipio, pero la oportunidad se les fue negada por "la falta de sensibilidad de algunos diputados del Honorable Congreso del Estado".

"A pesar de esto, quiero que sepan que no me rendiré y seguiré luchando por Umán, tal y como siempre lo he hecho durante estos 5 años de mi gestión, y vamos a redoblar nuestros esfuerzos", sostuvo el edil en su escrito.