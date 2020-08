Alcalde Ávila Romero ha sido ''buen gestor''

Opinan líderes de partidos sobre el trabajo del edil

TEKAX.— Presidentes de los comités municipales de los partidos políticos, junto con Maricruz Febles Pacheco, presidenta de la Cámara de Comercio local hablan del desempeño del alcalde Diego Ávila Romero, días antes de que el primer edil, emanado de la coalición PAN-PRD, rinda su segundo informe de gobierno, este lunes 31.

El profesor Ariel Garduño Buenfil, nuevo presidente del Comité Municipal del PRI, señala que falta mucho por hacer en Tekax, donde solo se ven mejoras en el centro de la ciudad mientras que muchas calles están en malas condiciones.

“Estoy consciente de que nos afectó la tormenta tropical y la pandemia, pero en realidad no he visto ninguna obra de impacto en la ciudad ni en las comisarías, solo en el centro de la ciudad hay avances”.

“Primero, que trabaje”

“Hay que traer empresas que generen empleos, no se ha avanzado en ese rubro, he escuchado que busca la reelección Ávila Romero, yo le puedo sugerir que primero trabaje por Tekax que tiene muchas necesidades y no estar pensando en política desde ahora”, agregó el líder priista.

Por su parte el presidente del Comité Municipal del PAN, profesor Luis Alberto Lalo Barrera, señaló que a pesar de que la pandemia está afectando, Diego Ávila Romero ha demostrado capacidad para solucionar problemas, a pesar que recibió una administración atípica.

“Por encima de esto se ha desenvuelto como un buen gestor, ya que intervino para la realización de las carreteras Pencuyut-Xaya, Tekax-Pencuyut y Tekax-Xaya, además de dotar de internet a las comisarías de Xaya, Pencuyut y Kinil; en cuestión de calles han ido lento (las mejoras), pero por la pandemia del Covid-19.

“Tekax está en pleno crecimiento laboral , en lo que se debe mejorar está el trato que ofrecen varios colaboradores del presidente municipal, a quienes les falta sensibilidad a la hora de dar un servicio. Ávila Romero va por buen camino”, comentó Lalo Barrera.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Maricruz Febles Pacheco, dijo que se han pasado por varias situaciones como las inundaciones y la actual pandemia, pero consideró acertadas las múltiples gestiones realizadas por Ávila Romero para el mejoramiento de esta ciudad, como la rehabilitación de la avenida, el mejoramiento de la red de agua potable, la gestión y coordinación para la apertura de la Universidad Benito Juárez y el Banco Bienestar y las futuras instalaciones de la Guardia Nacional, además de su cercanía con la gente, dijo.

No obstante, dijo, que “hemos avanzado poco en la aprobación y en la puesta en marcha de diversos reglamentos municipales que mejorarían nuestra convivencia ciudadana, y también falta mejorar la coordinación con los diversos agentes el turismo, se debe formar un consejo municipal del ramo turístico”, opinó.— Arnulfo Peraza Rodríguez