Alcalde confirma el primer caso de Covid-19 en Ticul

TICUL.- Esta tarde en una videoconferencia el alcalde, Rafael Montalvo Mata, confirmó un caso de Covid-19 en el municipio.

De acuerdo a la información proporcionada por Montalvo Mata, el paciente se encuentra estable, con síntomas leves y está aislado en su domicilio. Además dio a conocer que al paciente lo atienden desde que comenzó a presentar síntomas.

También informó que con anterioridad habían recibido casos sospechosos.

El alcalde pidió no caer en pánico, y seguir tomando las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus en el municipio.

También informó que no se impedirá la entrada a Ticul a quién no viva en el o no tenga un motivo de fuerza mayor para entrar.

Mientras tanto, varias personas han iniciado una campaña de apoyo social a numerosas familias de escasos en la ciudad.

Esta tarde el Gobierno del Estado informó que se han detectado 396 casos sospechosos en Yucatán, de los cuales 68 han dado positivo, se reportaron dos decesos y 69 casos continúan en estudio.- Megamedia

