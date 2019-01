Alcalde de Hoctún denuncia ataques

Edil de Hoctún acusa a joven de agresión familiar

HOCTÚN.— El alcalde César Alejandro Novelo Arana negó ayer domingo que anteanoche sábado fue a la casa de Eduardo “Lalo” Sarabia Herrera a agredirlo y también negó que estaba ebrio.

Afirmó que acudió él solo a la vivienda de Eduardo Sarabia, en la calle 25 entre 24 y 26, en la salida hacia Mérida, para pedirle que le aclare el motivo por el cual momentos antes agredió y ofendió a su esposa, Lorena Guadalupe Sarabia Martín, (a empujones y al gritarle en un súper y la calle ofensas que aluden a que la pareja no tiene hijos).

Informó que interpuso en la Fiscalía del Estado en Izamal una denuncia por lesiones en pandilla, tras la golpiza que le propinaron Eduardo Sarabia y sus familiares, y que en esa instancia le hicieron pruebas de alcoholemia y toxicología para comprobar que no estaba bajo la influjos del alcohol o de drogas ilegales.

Eduardo Sarabia publicó, en su cuenta de “Lalo Sarabia” en Facebook, un vídeo y un escrito en el que afirmó que anteanoche sábado “el borracho alcalde” lo agredió en su propia casa-tienda, “como ciudadano estoy indignado” y “como cualquiera me defendí, estoy en mi casa, agradezco a mi familia y a mis vecinos por defenderme y cuidar mi integridad siempre.



“Cesar, Lupita prima mía, siento pena por ustedes, me da pena que no puedan controlar su saña, su ira política y eso los lleve a agredir físicamente a la gente, siento miseria por ustedes dos, Dios los bendiga, pero mi derecho jurídico de acusarles y denunciarles los haré valer ahora mismo (sic)”, anotó.



Entrevistado al respecto, Novelo Arana, alcalde panista, dijo ayer que es falso que su esposa haya ido con él a la casa de Eduardo Sarabia y que ambos lo agredieron.

“Yo fui para saber, aclarar, el porqué de tantas agresiones personales contra mi esposa”, manifestó.

Negó que estuviera borracho al ir al domicilio de Eduardo Sarabia porque, narró, “en la mañana estuve entregando viviendas en (la comisaría de) San José Oriente, luego descansé, me fui a mi pequeña granja y regresé; mi esposa me comentó lo que pasó y eso me enfadó mucho.

“Soy alcalde, soy ciudadano de Hoctún con responsabilidades; si fallo como alcalde, que las autoridades me sancionen, pero que no agredan más a mi familia.

“Como alcalde se tiene que aguantar todo tipo de críticas, pero que toquen temas personales no es válido.

“Nadie en su sano juicio, creo, estaría tocando temas familiares, personales, temas que van muy apegos a la familia”, subrayó.

“Yo fui a ver qué le pasa al joven, yo fui a aclarar como esposo por qué difama la condición de mi esposa y la mía, del porqué hasta ahora no hemos podido concebir hijos.

Con la familia, no

“Los temas y críticas políticas los paso como alcalde; sé que a eso se mete uno. Pero no a las agresiones como familia.

“Ellos (los Sarabia), al verme llegar, enseguida se arremolinaron y me metieron a la casa, donde recibí todo tipo de golpes e insultos; como pude me defendí.

“Fue Diana Herrera, madre de ‘Lalo’ y Miguel, quien junto con José “Chato” Sarabia —por José Armando Sarabia Castro, alcalde emanado del PAN de 2007 a 2010, es tío de Eduardo Sarabia y vive enfrente de éste— los que me agredieron.

“Tengo morado el ojo izquierdo y un rayón que con un arma blanca me hicieron en la zona derecha de las costillas”, precisó.

“No estaba borracho.

“Por ello, luego de lo sucedido puse una denuncia en la Fiscalía de Izamal, donde quedó asentada en la carpeta UNATD17-GJ/68/2019.

“También solicité que se me realicen las pruebas toxicológicas habidas y por haber para demostrar que no estaba bajo los influjos del alcohol o droga alguna.

“Que sepa la ciudadanía que ante estos hechos lamentables seguiré sirviendo a Hoctún, al pueblo, como tiene que ser.

“Lo que ya no se vale son las agresiones personales. Todo se va a aclarar y se verá quien tiene la razón”, expresó Novelo Arana.— José Candelario Pech Ku



Hoctún/ Lío por la presidencia municipal

Desde la campaña electoral por la alcaldía surgió un conflicto político.

El trasfondo

El municipio fue gobernado por el perredista Heberth Ismael Sarabia Ojeda de 2015 a 2018. Eduardo “Lalo” Sarabia Heredia aspiró a la candidatura del PRD a alcalde, pero para cumplir la cuota de equidad de género Inés Arano Rosado fue designada candidata. En su cuenta de Facebook, desde la campaña “Lalo Sabido” tiene escritos contra César Alejandro Novelo Arana, “Tutis”, del PAN, quien ganó la presidencia municipal con ventaja de dos votos al priista César Novelo Arana. Según usuarios de Facebook “Lalo” apoyó al PRI al no obtener la candidatura perredista y ataca al “Tuti” porque la estructura del PRD apoyó al panista.

Apoyo a seis priistas

“Y sépanlo bien el primero de julio saldré desde muy temprano junto a mi familia y mis amigos a votar a favor de mis seis candidatos priístas (sic). ¡Arriba Mike! ¡Arriba Maurico Sahuí! ¡Arriba el PRI!”, escribió “Lalo” Sarabia en Facebook el 21 de junio de 2018.

Parientes políticos

“Lalo” Sarabia es primo de la exalcaldesa y exdiputada priista Elsa Virginia Sarabia Cruz, sobrino y vecino del exalcalde panista José Armando Sarabia Castro, y primo también de Lorena Guadalupe Sarabia Martín, esposa del hoy alcalde Novelo Arana.