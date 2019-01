Alcalde de Hoctún dice que él y su esposa son las víctimas de agresión

HOCTÚN. – El alcalde de Hoctún, César Alejandro Novelo Arana en rueda de prensa aclara que él fue agredido anoche por el ex candidato del PRD a alcalde Eduardo Gabriel Sarabia Herrera, cuando fue a preguntarle sobre la ofensa y agresión que le hizo a su esposa Lorena Guadalupe Sarabia Marín.

“Jamás entre a la casa, Sarabia Herrera con sus familiares a la fuerza me introducen para golpearme con saña entre varios”.

Otra de las cosas que aclaró fue que no se encontraba bajo los influjos del alcohol, pues el se encontraba en una cena con sus suegros cuando pasaron los hechos.

Se interpusieron las denuncias correspondientes contra Sarabia Herrera, Miguel Sarabia Herrera, Diana Herrera ex síndico municipal de la administración pasada, y José Armando Sarabia Castro, ex alcalde panista, las denuncias UNATD17-GJ/0068/2019 por mi esposa Lorena Guadalupe Sarabia Marín por violencia de género agresión física y psicológica y la UNATD-17-GJ/000068/2019 por mi persona por lesiones en modalidad en pandilla”, dijo.

El primer edil recuerda que el ex candidato del PRD desde hace un año que ha emprendido una campaña de desprestigio contra su persona y denostando y lastimando la persona a su esposa al hacer burla en redes sociales de que no puede procrear llamándola “mula” y otros adjetivos que caen en violencia de género.

Novelo Arana comenta que Eduardo Sarabia fue quien le dio una cachetada a su esposa, cuando esta fue a comprar refrescos, y al escuchar el pleito él salió, ahí se percató de que su mujer había sido agredida, posteriormente al preguntar porqué la agresión Sarabia y su familia lo golpean.

Eduardo Sarabia me agrede llamando a sus familiares entre ellos su hermano Miguel que me lanza un navajazo en las costillas que sólo me hiere al rozarme al esquivarlo y no continúa a petición de su madre, Diana Herrera, pero logran meterme a la casa para continuar agrediéndome”