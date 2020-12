Alcalde de Motul pide demostrar las acusaciones

''Buscan perjudicar mi reelección''

MOTUL.— El alcalde Roger Aguilar Arroyo replicó que las acusaciones contra él “buscan perjudicar mi reelección”, dijo que está dispuesto a que se investiguen las denuncias y pidió que se comprueben o, de lo contrario, serán solo difamaciones y quedarán como mentirosos quienes le acusan.

El miércoles, en la tribuna del Congreso, Milagros Romero Bastarrachea, quien ayer renunció a Movimiento Ciudadano y se declaró diputada independiente, denunció públicamente que Aguilar Arroyo “es misógino, machista y violento” y cometió el delito de violencia política contra las mujeres al agredir a la edil priista Yaline Campos Pech.

La legisladora narró que Aguilar Arroyo agrede sistemáticamente a la regidora, pues a raíz de que ella no aprobó la cuenta municipal en agosto y pidió información sobre compras y licitaciones de obras que benefician a la familia del edil, él ordenó que no se le deje entrar al Palacio y edificio del Agua Potable, en la sesión del Cabildo del 20 de noviembre le negó el derecho a la palabra y después empujó a un edil contra ella, quien se cayó sobre un escritorio.

Al respecto, Aguilar Arroyo alegó que las acusaciones tienen interés político, buscan perjudicar su reelección, pretenden una inhabilitación política como pasó con los alcaldes de Maní y Kanasín.

Agregó que espera que la legisladora acuda al INE, pero ella debe comprobar lo que denuncie.

“De las acusaciones que me hace la regidora priista Yaline Campos Pech, nada es verdad, no se le faltó el respeto, ella sabe que si en el orden del día de la sesión de Cabildo no tiene asuntos generales no hay intervenciones como quiso hacer, y le aclaró el secretario de la Comuna, Reinaldo Canul Guerra, pero sus compañeros regidores sí la escucharon.

“Y en mi caso salí a atender a unas 200 personas que esperaban el inicio del evento de la entrega de concesiones de los espacios en el cementerio municipal, y si sería una falta de respeto hacerlos esperar”, aseguró.

“Habla de que soy misógino, cuando en el Cabildo se tiene a cinco regidoras hasta ella, además de las numerosas empleadas, a quienes no les he faltado el respeto ni ofendo, y una persona como ella dicen no puede ver a una mujer”, replicó.

Insistió en que la edil debe probar las agresiones que denuncia. “En donde pasaron las cosas había más de 200 personas, y no creo que alguno de ellos filme un vídeo o tome fotos, y en los que ella muestra como prueba en ninguno se ve lo que ella y el regidor del Verde Ecologista, Rodrigo Díaz Montero dicen”, señaló el edil.

“En el vídeo que tienen lo único que se ve es que cuando le pegan el celular a la cara del secretario de la Comuna cuando lo filmaban, él da el manotazo para quitar el aparato de su rostro”, narró.

Aseveró que es una incongruencia el actuar de la regidora Yaline Campos.

Indicó que la edil por dos años y medio aprobó sin ninguna objeción la cuenta pública, hasta lo que ahora critica, como la licitación de la obra pública, el centro prehospitalario y todo lo que dice que está mal.

Pero ahora, agregó, “su padrino político Daniel Montero Martínez se va como candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde.

“Todas las dudas que la edil dice tener y que solicito en Transparencia Pública, ya se le contestó por escrito y está en la documentación en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) (del Congreso del Estado) que están en orden”.

“No es posible que ahora que se van a Movimiento Ciudadano hay corrupción en el Ayuntamiento, como pretende decir con el caso del centro prehospitalario que ella aprobó.

“Si ella encuentra una factura de las mejoras hechas en la propiedad de mi esposa, donde funciona el centro prehospitalario, renuncio como alcalde”, ofreció.

“Lo único que se hizo fue usar el lugar con el equipo médico que compró el Ayuntamiento, como es el ultrasonido, camas, carro rojo, cunas radiantes, incubadora, básculas, porque el local del DIF en las ‘Piedritas’ se está cayendo el techo”, alegó.— Mauricio Can Tec