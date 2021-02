Alcalde de Muna cumple con promesa de pavimentar una calle

MUNA.— El Ayuntamiento, que encabeza el primer edil Rubén Carrillo Sosa, concluyó recientemente con la promesa de pavimentar la calle principal de la comisaría de San José Tipceh.

El pasado viernes 12, publicamos que vecinos de esa comunidad se quejaban de falta de atención de las autoridades municipales, que se reflejaba en la falta de pavimentación y las malas condiciones del parque del centro de la comunidad.

Carrillo Sosa concluyó con la promesa de la pavimentación de la calle principal. No obstante, un vecino de la comisaría comentó que “está bien que haya concluido con la calle, pero el parque no cuenta con iluminación, hay calles de la comisaría que no cuenta con los señalamientos viales, como los discos de alto, tampoco con letreros de topes donde los hay”.

También sigue sin recibir mantenimiento el parque principal, donde abunda la maleza, dijo.— Megamedia