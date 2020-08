Alcalde de Muna: No tengo la cura ni la vacuna del Covid-19

Luego que una seguidora de la página de Facebook del Ayuntamiento le reprochó ayer que no distribuyese la vacuna contra el Covid-19 a locatarios del mercado municipal y no caretas, el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, publicó anoche en su cuenta de la misma red y que se replicó en la del gobierno municipal que “no tengo la cura ni la vacuna”.

Las vacunas contra el Covid-19 aún están en prueba en distintos países y el gobierno mexicano ha expresado su deseo de colaborar con algunos, además de los convenios que se han hecho con Rusia para ser de los beneficiados de su Sputnik-V, el primero de los inmunizantes sobre el que aún se realizan pruebas.

Comunicado

Horas después que la publicación ayer del reparto de caretas protectoras en el mercado municipal y puestos del centro motivaron un debate entre seguidores de la página del Ayuntamiento, debido al reproche de la seguidora por el hecho que el alcalde no reparta las vacunas –que aún no existen o no han sido aprobadas para su uso en humanos—el doctor Carrillo Sosa publicó un minuto antes de la medianoche un comunicado:

“Ciudadanos no tengo la cura ni la vacuna, pero si la insistencia en que ustedes se cuiden, siempre habrá quejas es normal”, escribió el primer edil.

“Cuídense mucho”

“Por favor cuídense mucho, insistan en sus casas con sus familiares a seguir las medidas de prevención, al ir a comprar mantener tu distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas. Está comprobado que el uso del cubrebocas y careta evita el contagio.

“Hoy lo que hicimos fue apoyar a los vendedores. ¿por qué solo a los locatarios del mercado, negocios de alrededores y taxistas de las rutas foráneas se les dio careta? Veremos cómo apoyar más en medio de esta contingencia que nadie imaginó vivir, ninguna economía soportará los efectos negativos. Porque son gente que están expuestos al riesgo todos los días y ustedes acuden a sus servicios”, agregó.

Nosotros ponemos una parte y tu cómo ciudadano ayúdanos porque como autoridad no podremos estar detrás de los casi 15 mil habitantes de Muna recordándoles a cada rato las medidas Rubén Carrillo Sosa, alcalde de Muna

“No hay suficientes médicos, enfermeras, vehículos de traslado. Si tienes síntomas acude a revisión, lo que te salvará la vida si te contagias será atenderte a tiempo y quitarse ese miedo a escuchar que tienes Covid”, concluyó Carrillo Sosa.

Las reacciones al reparto de los protectores continúan generando comentarios, como el de Davis Euan, quien hoy escribió: “Hoy entre al mercado y ninguno lo tedia puesto”.