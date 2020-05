Alcalde de Peto confirma nuevo caso positivo de Covid-19

PETO.— El alcalde de esta comunidad, Edgar Calderón Sosa, informó del segundo caso de COVID-19 en la población, siendo el primero que se registra en la cabecera municipal.

A través de su página en Facebook, y sin entrar en detalles sobre el caso, el alcalde hizo un llamado a la comunidad petuleña para tomar medidas de prevención y seguir las indicaciones de las autoridades de salud para evitar más casos.

El edil reconoció que la semana pasada fue la más difícil para el municipio al sumar una defunción por el virus y ahora tiene que informar de un nuevo caso positivo.

"Pido que trabajemos todos por el mismo objetivo, no distorsionemos la información, sigamos la información oficial de la Secretaria de Salud, tenemos un caso en la cabecera. Me da tristeza mencionarlo porque hay mucha gente inocente, muchos estuvimos desde hace más de mes y medio invitando a todos a quedarse en su casa", expresó a través de un vídeo.

"No piensen que no les toca o no les puede tocar, también les pedimos que sean respetuosos con las personas o parientes que en momento dado salgan positivo de esa terrible enfermedad, porque nadie puede decir que no le pasa, que no le toca, que no existe".