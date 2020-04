Alcalde de Ticul niega que ordenara a policías donar parte de su sueldo

El alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, negó que haya dado órdenes para que policías municipales donen 50 pesos de su salario para dar comida a la gente ante la contingencia.



Por el contrario, aseguró que él, los demás regidores y los directores aportaron (recursos) para la adquisición de más paquetes alimentarios.



Como informó el Diario, agentes de la Policía Municipal se quejaron de que altos mandos y las autoridades municipales les pidieron que donen de su sueldo 50 pesos para apoyar con comida a la ciudadanía.



El alcalde nos envió su respuesta a la queja de los agentes, que en resumen señala lo siguiente:



"Todo lo contrario, los regidores, su servidor de su salario y los directores aportamos para la adquisición de más paquetes alimentarios, tal cual lo he manifestado de manera pública y de ninguna manera se ha pedido a ningún trabajador que aporte de su salario nada en lo absoluto".



"Todo lo contrario, es nuestra obligación y nos hemos sumado a lo que muchos ciudadanos hacen hoy de aportar entre humanos con el fin de ayudarnos entre ticuleños".



"Por qué digo que no existen coincidencias en esto: Me queda claro que a muchos no les cae el 20 (de) que las campañas políticas no han empezado".