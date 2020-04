Alcalde de Ticul niega versión de policías

Montalvo Mata rechaza ataques de sus detractores

TICUL.— El alcalde Rafael Montalvo Mata negó que haya dado órdenes para que policías municipales donen 50 pesos de su salario para dar comida a la gente ante la contingencia.

El presidente municipal aseguró que él, los demás regidores y los directores aportaron recursos para la adquisición de más paquetes alimentarios.

Como informamos ayer, agentes de la Policía Municipal se quejaron de que altos mandos y las autoridades municipales les pidieron que donen de su sueldo 50 pesos para apoyar con comida a la ciudadanía.

Respuesta

Montalvo Mata envió a esta redacción su respuesta a la queja de los uniformados, que en resumen señala lo siguiente:

“Niego rotunda y categóricamente haber dado esa indicación. Todo lo contrario, los regidores, su servidor, de su salario, y los directores, aportamos (recursos) para la adquisición de más paquetes alimentarios, tal cual lo he manifestado de manera pública y de ninguna manera se ha pedido a ningún trabajador que aporte de su salario nada en lo absoluto.

“Todo lo contrario, es nuestra obligación y nos hemos sumado a lo que muchos ciudadanos hacen hoy de aportar entre humanos con el fin de ayudarnos entre ticuleños”.

Tintes políticos

“¿Por qué digo que no existen coincidencias en esto? Me queda claro que a muchos no les cae el veinte (de) que las campañas políticas no han empezado.

“Pretenden seguir con la misma forma burda y cobarde de golpear a su servidor y a la administración desde siempre, desde la campaña pasada y toda la administración, difamando, calumniando, inventando y denostando, por todas las vías…

“Incluso creando perfiles de Facebook falsos para golpearme o (¿)de dónde creen ustedes que se crean y quiénes la manejan?

“Esos son los lobos vestidos de oveja: los que usan una tragedia mundial para hacerse publicidad, pero también usan un medio de comunicación serio para buscar enfrentamientos internos.

“Hoy que estamos ayudando a obrero por obrero, taller por taller, mototaxista por mototaxista, y que hoy estamos avanzando en nuestra labor obligatoria como servidores públicos tratan de ensuciar el trabajo”.— Megamedia

