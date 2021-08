Alcalde de Umán hará huelga de hambre si no regresa la luz

El presidente municipal saliente de Umán, Freddy Ruz Guzmán, “amenazó” hoy al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, con ponerse en huelga de hambre si no se restablece la energía en varias colonias de esa ciudad.

La advertencia del primer edil, de extracción panista y contra quien en los últimos meses de su administración acumuló críticas y reproches por el mal estado de las calles de la cabecera y comisarías, la hizo por Facebook.

El mensaje publicado por Ruz Guzmán dice:

“Sr. Manuel Barttlet Secretario de CFE necesitamos la Luz en Dizbikak, Xcucul Sur y muchas colonias de Umán a falta de ello las bombas de agua No funcionan y no tenemos agua, si mañana no se restablece la energia electrica, me pondre en huelga de hambre en los bajos del palacio municipal!”.

La publicación, hecha a las 19:22 horas, tenía hasta anoche 106 reacciones, entre “Me gusta”, “Me divierte” y “Me encanta”, siete comentarios y había sido compartida 28 veces.— Hipólito Pacheco P.