TIXKOKOB.- En un mensaje en redes sociales, el alcalde electo de Tixkokob, Fabián Rivera Frías, niega haber sido detenido en estado de ebriedad en una comisaría, según informó la Policía Municipal. El político asegura que se trata de una “campaña de desprestigio”.

Se pidió al Ayuntamiento un informe por escrito de la presunta detención del político de Nueva Alianza, pero hasta las 19:30 horas de hoy no lo había proporcionado, pero informó que mañana lo proporcionará.

“En las últimas horas ha circulado en algunos medios de comunicación y en redes sociales información falsa en la que se me involucra; y en la que se utilizan fotografías de hace algunos años con datos totalmente sacados de contexto; por lo que me dirijo a ustedes para desmentirlo y condenar la campaña de desprestigio en mi contra.”

Recalcó que esos hechos jamás ocurrieron.

“De hecho, en los últimos días he permanecido en mi casa; y he tenido que cancelar reuniones de trabajo debido al incremento de los contagios de Covid-19 en Tixkokob. Únicamente he recibido a mis familiares y a colaboradores cercanos, pues en estos momentos lo más importante es cuidar la salud de todos.”

''Condenó enérgicamente los actos de difamación emprendidos en mi contra, en los que se están utilizando imágenes de años anteriores'', aseguró.

Afirmó que en ese sentido, me pongo a disposición de las autoridades y de los medios de comunicación para aclarar cualquier duda referente a este caso.

“Aprovecho para informar que tomaré cartas en el asunto, pues el delito de difamación está contemplando en el Código Penal de Yucatán. Mi partido político y equipo de trabajo presentarán las denuncias correspondientes para dar con los responsables y exigir la reparación del daño correspondiente”.

Por su parte, en el Ayuntamiento afirman que los hechos ocurrieron, y que mañana presentará la información que corresponde.- MAURICIO CAN TEC