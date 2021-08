Alcalde electo de Tizimín quiere reabrir el zoológico La Reina

TIZIMÍN.— Uno de los temas de interés para los tizimileños es el zoológico La Reina que este septiembre cumple dos años que se cerró al público desde su remodelación y que a la fecha no solo no se ha inaugurado, sino que no ha sido reabierto al público.

Contrario a los demás zoológicos de Mérida que fueron reabiertos bajo estrictas medidas sanitarias, en Tizimín se rumora que por cuestiones políticas, para que no fuera la administración priista saliente la que lo reinaugure se decidió prolongarla hasta que asuman las nuevas autoridades municipales que militan en el mismo partido que el gobierno del estado: el PAN.

El centro recreativo fue dividido en dos en su nueva cara, pero solo hay acceso a sus áreas verdes e infantiles, a donde en los últimos días han acudido varias familias.

Ahora el sitio muestra tener las condiciones óptimas para su apertura, incluso el alcalde electo Pedro Couoh Suaste indica que tiene toda la intención de abrirlo al público.

Señala que con un aforo regulado y con apoyo del personal de Protección Civil podrían habilitar las entradas del lugar coordinando cuántas personas entran y esperar a que salgan para que ingrese otro grupo.

El alcalde electo dijo que es un tema que le interesa no solo a él, sino a todos los tizimileños por lo que trabajará en eso.

Por otra parte, el actual administrador del zoológico José Antonio Alcocer Perera indica que recientemente en medio del proceso de entrega–recepción registraron la amenaza del huracán “Grace”, lo que les obligó a poner a los animales frágiles en espacios seguros y tomar las precauciones necesarias.

“Cuando hay una alerta por ciclón se tienen que tomar las precauciones necesarias de toda la fauna y de la infraestructura para evitar riesgos, pero básicamente con los animales lo que hacemos es poner en resguardo sobre todo a las aves porque son sensibles y pueden ser impactadas por los aires fuertes, se pueden aporrear o golpearse dentro de sus mismas jaulas”

“Los flamencos, como están en un espacio abierto que no tiene techo, cualquier rama que caiga y se levante es un proyectil; son aves muy frágiles, las patas muy delicadas y por su escaso peso las pueden levantar y aporrear. Lo que procede es que todas las aves las ponemos en resguardo en jaulas o espacios cerrados”, expresa.

“Los animales de gran talla los dejamos en sus encierros se les pone tarimas y a los avestruces se les bloquea la salida y se pone en espacio seguro”.

Según dice lo que ha visto a lo largo de esta administración es que el parque tiene diferentes niveles donde han tenido inundaciones de más de un metro y pone como ejemplo la primera tormenta que fue “Cristóbal” . Como no hubo la alerta causó afectaciones, trajo demasiada agua y como la parte oriente del zoológico es muy profunda, esa vez a los tigres les llegó hasta el cuello el agua.

Señala que hubo aves que murieron porque se inundaron sus jaulas y no pudieron volar.

A lo largo de esta pandemia dijo que han tenido mortandad, pero únicamente de aves que están en riesgo al tener visitas de otras especies silvestres que traen consigo enfermedades.

Dijo que lo que les llena de satisfacción ha sido los nacimientos que han registrado durante esta pandemia como siete venados, seis jabalíes, brotaron 5 pavorreales, cochinchinas, gallinolas, y otras aves.

En cuanto al tapir que prometió Mario González González, alcalde con licencia, se quedaron en la espera que haya la reproducción de otros zoológicos del país con la esperanza que puedan adquirir un macho, que fue el compromiso.— WENDY UCÁN CHAN