Alcalde niega una ayuda

Madre soltera no tiene domicilio de Tekom en INE

TEKOM.— En este tiempo de contingencia sanitaria las personas más vulnerables están resintiendo la crisis económica, por lo que reciben algún tipo de ayuda en especie de las autoridades municipales, patronatos o asociaciones civiles.

Sin embargo, en este municipio, el alcalde Víctor Manuel Batún Can negó la despensa a una madre soltera, quien tiene que mantener a dos hijos menores de edad y por la contingencia sanitaria en el país ha dejado de laborar.

La madre soltera de nombre Denis Romero, quien hasta antes de la pandemia se dedicaba a la venta de desayunos escolares, manifestó que no recibió la ayuda de la despensa que el primer edil y sus colaboradores reparten en la población con el argumento de que ella no tiene credencial de elector de Tekom, sino de Valladolid.

No es de Tekom

“Me dijo que pidiera mi despensa en Valladolid porque ahí pertenezco, todos saben desde cuándo habito en este municipio ganándome la vida con la venta de desayunos escolares, por lo que no me parece justo que se me niegue el apoyo solo por el hecho de que no tengo mi (credencial del) INE registrada en esta población. Esta casa la compré como pude y tienen el recibo de luz a mi nombre y dirección, pero ni así se pudo, entonces dónde queda la voluntad y humanismo del presidente municipal en esta contingencia”, destacó.

Discriminación

Denis Romero pide públicamente que se conozca la discriminación que vive, ya que la excluyeron del apoyo de la despensa y considera que ahora es cuando más se necesita un poco de ayuda para sobrevivir en esta contingencia, donde el trabajo hace falta para ganar un poco de dinero y comprar algunos alimentos.

Señaló que si las despensas se compraron con recursos propios de la Comuna, no dejan de ser impuestos del pueblo y deben entregar parejo dicho apoyo.— José Candelario Pech Ku

