Alcalde reparte dinero

En casa del edil de Tahdziú hacen fila para la ayuda

PETO.— En Tahdziú —considerado el municipio más pobre de América Latina— ocurre algo que generalmente no se da en otra población del Estado, allí, desde que amanece, las familias acuden a la casa del alcalde Pedro Yah Sabido y esperan turno en busca de ayuda económica.

El funcionario no se esconde; se dedica a atender uno por uno a los pobladores, a quienes luego de escuchar sus necesidades les brinda un apoyo y aunque éste no resuelve la situación al 100% del solicitante, el primer edil trata de ayudarlos “lo más que pueda”.

Anteayer viernes, desde las 5 de la mañana ya habían decenas de personas esperando a que el presidente municipal comience a atenderlos, lo que hizo una hora después.

La atención se suspendió por una hora cuando se acabó el dinero; el primer edil les dijo que tengan paciencia y esperen a que llegue el contador, a las 10 de la mañana, o que regresen a esa hora.

Varias personas se retiraron, pero otras se quedaron a esperar.

Así como ese día, la misma escena se repite a diario en Tahdziú.

Compromiso

En entrevista, Yah Sabido señaló que él no les niega nada a los pobladores porque sabe que la situación es difícil en Tahdziú y trata de ayudarlos “con lo mucho o poco” que él pueda.

Se le preguntó si al ritmo que van las cosas le alcanza el dinero para darle a todos los pobladores. Con una sonrisa, el alcalde respondió que ofrece de $200 a $300 a cada persona, dependiendo su necesidad, pues la mayoría recurre a él para que puedan comprar una pequeña despensa.

Sin entrar en detalles, señaló que para él esto es normal y así lo estuvo haciendo en la pasada administración, pues aseguró que los recursos que llegan para el municipio son para el pueblo, y por eso no se niega a ayudarlos ni se esconde.

“Aquí en la población no hay fuentes de trabajo, la gente depende de la milpa y lamentablemente ya todos perdieron la cosecha de este año. Entiendo que es una situación difícil y con lo mucho o poco que se pueda trato de ayudarlos y ellos están contentos porque saben que siempre los apoyo.

“No se puede dar el 100% de lo que ellos piden, pero siempre se van con algo, pues no es fácil para una familia poder salir adelante con siete o 10 hijos si no tienen un trabajo estable.

El presidente municipal explicó que en Tahdziú las familias son numerosas y cuando recibían los apoyos de Prospera podían amortiguar sus gastos, pero ahora pasan por dificultades.

Yah Sabido, quien también es dueño del grupo musical Pedro y su Tormenta Show, en el que toca la guitarra y es vocalista, agregó que para él es más fácil atender a las familias en su casa porque allí pueden encontrarlo y si no está él, está su esposa para atender a los pobladores.

“Cuando me ausento es porque voy a hacer alguna gestión o porque me voy a tocar a un evento, pues mi profesión es el de músico y la gente sabe que también tengo que hacer esa actividad, si no, no hay dinero.

“Aquí pueden venir las 24 horas, de hecho prefiero que vengan a mi casa porque así ellos se sienten en confianza y podemos platicar de lo que necesiten”, sostuvo Yah Sabido, quien dice que al Palacio Municipal sí acude, pero menos tiempo porque la gente ya sabe que lo encuentra en su vivienda.

“No sé cómo se haga en otros municipios, pero aquí en mi pueblo, se les ayuda, aunque con un poquito y también les hacemos ver que son muchos los que necesitan apoyo”.

Informe

También recordó que el pasado miércoles 21 de agosto rindió su primer informe de gobierno, y entre los avances, según indico, está la construcción de 130 viviendas, 28 techos y banquetas. Asimismo, en los próximos días se instalará una bomba de 60 caballos de fuerza en el pozo ubicado en el centro de la población para que el agua potable llegue a todas las familias de la comunidad porque actualmente en algunos sectores hay desabasto.— MIGUEL Á. MOO GÓNGORA