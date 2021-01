Alcalde ya es candidato

Confirman al de Izamal para ir por otro mandato

IZAMAL.— La noche del viernes pasado, en conocido local propiedad del alcalde, Fermín Sosa Lugo, fue anunciado ante los integrantes del consejo político municipal e invitados la precandidatura del primer edil para buscar la reelección, en donde las alusiones a un ex priista por abandonar ese partido fue la tónica de la noche.

Fungió como presidente de la mesa Luis Alfonso Castro Briceño, y, como secretaria Concepción Zafar Vera, quienes son también presidente del comité municipal y secretaria general del PRI en el municipio.

En el evento estuvieron presentes el presidente estatal priista, Francisco Torres Rivas; Warnel May Escobar, diputado del distrito 15 y el alcalde Fermín Sosa Lugo.

Otros invitados fueron Roberto Rodríguez Asaf, ex secretario estatal de Finanzas, ex alcalde y ex diputado local, y Guillermo Torres Güemes, secretario de Organización estatal.

“Hoy estoy en esta ratificación hacia mi persona como precandidato de mi partido, de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, siempre respetuoso de las leyes en tiempo y forma, esto, en busca de la candidatura que me permita la reelección como alcalde del municipio de Izamal, estoy seguro de contar con el respaldo de los priistas y de todos los que se quieran anexar al proyecto que hoy comenzamos en busca de poder llegar a la presidencia municipal por el período 2021-2024.

“Mi compromiso para con los izamaleños es trabajar de manera que se puedan traer hasta este municipio programas de impacto social que tengan un beneficio común en todos los ámbitos de la sociedad”, dijo el hoy precandidato del PRI a la presidencia municipal de Izamal.

Los mensajes de unidad estuvieron a la orden del día tanto del diputado Warnel May Escobar y Francisco Torres Rivas. Este último, sin mencionar nombres, pero en alusión al ex delegado de la Sedatu Federal William Renán Sosa Altamira, destacó que “por fortuna el partido se ha librado de gente acostumbrada a pedir cuotas de poder, de gente nada honrosa que ahora ya no está en el PRI y que ahora, al no cumplirse su capricho, se fue del partido”, remarcando siempre que este tipo de gente es la que le hacía daño al PRI.

De igual forma indicó que hay que estar unidos ante la intención de dividir al orgullo del PRI en Izamal, al primer bastión priista del Estado.

Los mensajes fueron reiterativos con expresiones como “nadie nos venga a dividir”.

Al final, el consejo político aprobó la precandidatura de Fermín Sosa Lugo para contender por la alcaldía de Izamal en este 2021.

William Renán Sosa Altamira, quien se pasó a las filas del PAN, ha sido dos veces alcalde de Izamal, diputado federal y local, además de ser ex delegado de la Sedatu en el estado.— José Candelario Pech Ku