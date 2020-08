Alcaldesa de Tekantó informa que tiene Covid-19

TEKANTÓ.- Liliana Araujo Lara, alcaldesa de Tekantó, informó a través de una publicación en su cuenta de Facebook que dio positivo al Covid-19 y que está aislada en su casa desde el fin de semana.

En su publicación también detalló que otros pobladores tienen el virus y que están aislados.

Buenos días a tod@s Quiero informarles que el pasado Viernes la SSY estuvo en nuestro Municipio haciendo pruebas de... Publicada por Liliana Araujo en Miércoles, 26 de agosto de 2020

“Quiero informarles que el pasado Viernes la SSY estuvo en nuestro Municipio haciendo pruebas de Covid al personal del Ayuntamiento y a las personas que el IMSS envió, en total fueron 82 pruebas de las cuales 24 salieron positivas sin síntomas (asintomáticos). En lo que respecta a mi prueba les informo que salí Positiva por lo que desde el momento de saber el resultado me he aislado en casa con todas las medidas indicadas. Gracias a Dios hasta el momento me encuentro bien. A mis compañer@s de equipo y a tod@s los que también están aislad@s les mando un fuerte abrazo y mucho ánimo que pronto pasará y estaremos si Dios nos lo permite de nuevo dando lo mejor de nosotros (SIC)", inició su publicación.

Alcaldes con Covid en Yucatán

Marlene Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, murió a causa de un infarto fulminante derivado de presunto Covid-19, enfermedad de la cual era tratada en un hospital privado de Mérida.

El alcalde de Samahil, Rigoberto Tun Salas, falleció. El presidente municipal de extracción perredista se encontraba hospitalizado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la ciudad de Mérida, presuntamente por Covid-19.

En mayo surgió la versión de que el alcalde de Tecoh, Felipe Audomaro May Itzá, se contagió de Covid-19.