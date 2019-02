Alcaldesa de Tinum dijo que “paga por errores”

Pagarán un “ajuste”

VALLADOLID.— El Ayuntamiento de Tinum tendrá que pagar un “ajuste” (sanción) por los casi dos años que trabajó una de las plantas de agua potable sin contrato, cuyo monto se definirá hoy en Pisté, en una reunión que sostendrán regidores con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como publicamos, de acuerdo con datos otorgados por Walter Cahum Poot, síndico de la Comuna, este fin de semana se resolvería el problema del desabasto luego de cumplir con una serie de requisitos que les exigió la CFE para conectar de nuevo el sistema eléctrico de la planta e instalarle un medidor a la bomba.

La planta, como informamos, se construyó en 2017 durante la administración del priista Felipe Chan y desde entonces ha trabajado sin contrato pero los empleados de la CFE no hicieron nada en su momento.

Cortan el servicio

Al llegar la nueva administración, encabezada por Natalia Mis Mex, presuntamente la paraestatal detectó el problema y se cortó el servicio de suministro de energía eléctrica, lo cual ya se empezó a tratar de resolver.

El pasado sábado personal de la Comuna, encabezados por el síndico, se reunieron con dos representantes de la CFE, quienes les dieron indicaciones a los funcionarios sobre lo que deben hacer para cumplir con los requisitos para que se les conecte de nuevo la energía y la planta pueda trabajar para abastecer de agua a un 30% de los casi 3,000 habitantes, tomando en cuenta que el 70% cuenta con el servicio.

Entre los requisitos exigidos es que deben pagar un ajuste a la energía consumida, cuyo monto se ignora, pues será en la reunión donde se espera se informe de los cálculos que se supone ya hicieron los de la CFE.

En la comunidad, la alcaldesa comentó que no considera justo que los errores cometidos en la pasada administración “los estén pagando ahora”, y sobre todo no pensaron en el daño que le hacían a los habitantes al dejarlos sin agua.

Ahora no tendrán otro remedio que encontrar la manera de pagar, pues no cuentan con suficientes recursos extraordinarios para solventar otras cosas que no estaban previstas.

Sin embargo, tratará de llegar a un buen acuerdo con los directivos de la CFE para que las familias de la cabecera recuperen el servicio de agua potable que hace más de un mes que está suspendido.— Juan A. Osorio Osorno