Alerta en Cansahcab por presunto contagio de Covid-19 de una familia

CANSAHCAB.- Francisco Javier Chalé, alcalde de Cansahcab, confirmó este sábado que una familia de la comunidad fue aislada, tras tener contacto con dos personas con Covid-19 que llegaron de paseo de Mérida. Ante esto último, pidió a la población no bajar la guardia.

De acuerdo con un vídeo publicado en la página del Ayuntamiento en Faccebook, la familia tuvo contacto con una pareja que llegó de Mérida a este municipio de paseo. Una persona sería oriunda de Suma Hidalgo y la otra de la comisaria de San Antonio Xiat, donde ahora se mantienen aisladas.

“Hemos tomado las medidas de precaución, el secretario junto con la sindico, que tiene la comisión de salud, se han ido a Xiat, y hemos pedido a la familia que mientras nos confirman si es cierto pues que se aíslen, que no estén saliendo”.

Cansahcab, aún sin casos positivos

Cabe señalar que Cansahcab fue uno de los municipios donde las autoridades no colocaron filtros sanitarios ante la contingencia impuesta por el Covid-19. Sin embargo, hasta el momento siguen sin registrar algún caso positivo.

“Tengan la seguridad que yo no voy a tener nada que ocultar, al contrario hay que informarles para tener las medidas más estrictas”, concluyó el edil sobre el tema.

Lucha contra el clandestinaje

Por otro lado, el alcalde también se refirió a los casos de clandestinaje en el municipio, y advirtió sobre la venta de alcohol adulterado. Dijo que se investigarán los casos "caiga quien caiga".

También aclaró que las personas que no estén sus casas al momento de la entrega de despensas que da el gobierno del Estado no volverán a pasar. “Yo no voy a exponer a la gente del Ayuntamiento…quédate en casa”. – POR MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH