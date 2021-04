Alerta por supuesta promoción telefónica

Usuarios son engañados y les cambian número

TZUCACAB.— Una adulta mayor de esta villa denunció que trabajadoras le cambiaron su compañía telefónica y número de celular sin su consentimiento, argumentando que se trataba de una supuesta promoción de 100 pesos de tiempo aire.

“El problema mayor es porque en mi número recibo llamadas del banco y de mis hijos que radican en otros estados”, explicó.

La adulta mayor Felipa y el padre de familia Pablo, dos de los afectados, informaron que hace unos ocho días, unas mujeres que recorrían las calles los invitaron a participar en una supuesta promoción de una conocida marca de telefonía celular, incluso vestían chalecos con el logotipo de esa empresa, por lo que accedieron.

“No conozco mucho sobre este tema, solo recuerdo que la trabajadora me pidió mi teléfono y después de hacer una operación en el celular me dijo que ya estaba listo y me regresó mi teléfono”, mencionó Felipa.

Sospecha

Indicó que cuando sus hijos le llamaban al celular otra persona contestaba y la operadora era de otra empresa telefónica.

“Mis hijos que viven en Quintana Roo se desesperan porque me marcaban a mi número y otras personas responden, después colgaban y de último ya no entra la llamada otra vez, también la operadora dice que es de Movistar”, comentó.

“Mis hijos se desesperan y algunos me vinieron a ver para informarme y después averiguaron que se canceló mi chip de la empresa a la que pertenecía y ya pertenecía a otra empresa, pero al marcarme responden un hombre o una mujer y les dicen a mis hijos que se equivocaron de número”, agregó.

“Me desespero aún más porque en ese número recibo llamadas del banco, por eso mis hijos realizan trámites en Mérida para recuperar mi número y ya les informaron ahí que ya reportaron muchos casos iguales en el estado, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que ocasiona muchos problemas”, concluyó.— M.C.B.