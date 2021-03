Alertan sobre billetes falsos

En Oxkutzcab y Tzucacab hay de 500 y 200 pesos

OXKUTZCAB.— Campesinos que acuden a vender sus cultivos al los mercados de la Huerta del Estado fueron alertados de la circulación de billetes falsos de 500 pesos.

Las autoridades municipales exhortan a los pobladores a que sean más estrictos al revisar los billetes que reciben.

Lo anterior, luego que un limonero se mostró sorprendido, debido que su cliente, un comerciante de frutas, le pagó con un billete apócrifo, lo que pone la voz de alerta en la comunidad.

José D.C. informó que llevó a vender su limón en el mercado y le pagaron con billete falso, al parecer el comerciante (comprador) no se había dado cuenta que andaba un billete falso, y por eso le pagó con él.

El comprador dijo que presuntamente lo recibió cuando a él le pagaron y no se había dado cuenta.

La recomendación de las autoridades para que los vecinos detecten los billetes falsos es la siguiente:

Tocar el papel moneda para confirmar que posee ciertos relieves sensibles al tacto y observarlo a contraluz para confirmar que tiene líneas y marcas de agua de autenticidad.

Agregaron que un billete con valor posee líneas, colores y formas firmes y bien definidas; se imprime en papel especial y de buena calidad, muy diferente al falso que parece más una copia fotostática.

Asimismo, no conserva rayas de marcador especial al pasarlo sobre él.

Otro caso

En Tzucacab, por medio de las redes sociales vecinos alertan sobre la circulación de billetes falsos de $200.

En los mensajes piden tener mucho cuidado porque los billetes son muy idénticos a los originales y al recibirlos puede que no se dan cuenta hasta que se hace una verificación minuciosa.

Ayer en la mañana, el vecinos Josué Loeza Dzul, lanzó la alerta en las redes sociales:

“Estén muy atentos al recibir dinero, ya que están circulando billetes falsos, a mí me dieron uno, y lo malo es que no sé quién me lo dio, puede ser que la persona que me lo dio, ni cuenta se dio de que era falso el billete. Solo porque un chavo de la gasolinera me lo dijo nos dimos cuenta de que era falso”.— MEGAMEDIA / MARTÍN CHAC BACAB