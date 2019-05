Alimentar a sus hijos, su regalo

Desea que sus t’uupes estudien en la universidad

VALLADOLID.— Mientras que la mayoría de las madres se preparaban para su día hoy, Rufina Chan May solo piensa en trabajar como todos los días para llevar el sustento a sus dos hijos menores de edad; procreó a cinco pero tres ya son adultos.

Con 49 años de edad, Rufina Chan May lleva 9 años vendiendo recados y semillas varias en el marcado municipal para ayudar con el sustento de su familia.

A sus tres hijos mayores, ella y su esposo que labora como albañil, los ayudaron a concluir exitosamente su preparatoria, pero desean que sus hijos menores cursen una carrera universitaria.

“Desde hace nueve años comencé a trabajar aquí para ayudar con el sustento de mi familia, ya que mi esposo es albañil y no cuenta con un salario fijo; además, teníamos que ayudar a nuestros hijos para que pudieran concluir la prepa.

“Ahora tres ya están casados y trabajan, pero aún nos quedan dos y haremos lo posible para que ellos puedan tener una carrera”, dijo Rufina Chan May.

También comentó que ella quisiera pasar junto con su familia el Día de la Madre, pero tiene que trabajar para llevar el sustento a su casa.

“Quisiera pasar el día con ellos, pero no se va a poder porque tengo que trabajar, solo con el sueldo de mi esposo no alcanza, no me puedo dar el lujo de perder un día de trabajo, aunque sea Día de las Madres es más importante llevar el dinero a casa para que no falte la comida”.

Una clienta, al enterarse que Rufina Chan May no podría pasar el día de las madres con su familia, le dio un abrazo y la felicitó.— Lol-Be Martínez Álvarez