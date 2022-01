Alistan cosecha de achiote en Peto

Esperan que el bajo precio mejore este año

PETO.— A pesar de que el año pasado el precio del achiote estuvo muy bajo, los pocos productores que tienen este cultivo en producción se alistan para cosechar con la esperanza de que este año mejore el precio.

Casimiro Pinzón Kauil, uno de los productores de la comisaría de Xoy que trabaja actualmente el achiote, explicó que está cortando los frutos para que se sequen y posteriormente pueda sacarle la semilla.

Recordó que el año pasado el precio por kilo bajó a 10 pesos, pero siguen trabajando el achiote con la esperanza de que en algún momento suba de nuevo, como hace unos años al llegar a costar más de $50 el kilo.

“Vemos que a los productores del programa Sembrando Vidas hace unos meses les dieron muchas plantas de achiote para que siembren y esperamos que cuando comience la cosecha se les ayude a comercializarlo porque de lo contrario fracasarán”, indicó el campesino.

“El problema no es sembrarlo y darle mantenimiento al cultivo, el detalle está al momento de vender la cosecha, no hay un precio fijo y eso nos afecta”, agregó.

“En lo personal lo veo como un ahorro y no como un negocio porque el precio que tuvo el año pasado fue muy bajo, de hecho, no coseché todo porque vi que no era redituable, pero no abandonamos el trabajo, seguimos adelante con la esperanza de que mejoren las cosas.

Pinzón Kauil señaló que desde hace unos días está cortando los gajos para que se sequen los frutos del achiote y posteriormente pueda retirar la semilla.

Informó que muchas personas abandonaron el trabajo de este cultivo porque el precio es muy bajo y este año en particular, la cosecha no fue como se esperaba.

Finalmente dijo que falta que se abra un mercado seguro para que se pueda vender la producción, eso ayudaría a quienes se dedican a trabajar este cultivo.— Megamedia