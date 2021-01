Alistan las candidaturas

En Progreso, Morena aún sin un abanderado

PROGRESO.– En las elecciones del domingo 6 de junio próximo por lo menos cinco candidatos habrá para la alcaldía de este puerto.

Casi todos los partidos políticos ya definieron a sus aspirantes, solo falta que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designe al que lo representará en la contienda, pero en ese partido hay cuatro aspirantes.

De los partidos políticos que ya tienen candidato y solo falta que lo anuncien oficialmente está el PAN, lo representará el actual alcalde Julián Zacarías Curi, quien pretende seguir en el poder municipal otros tres años más para continuar con su carrera política. En ese partido no hay otros aspirantes, así que lo más seguro es que el único sea el alcalde y no haga precampaña. Aún no se anuncia oficialmente su candidatura y tampoco se ha informado si solicitará licencia para separarse del cargo.

Movimiento Ciudadano (MC) tiene como precandidato al ex priista Jorge Manzanero Ku, quien es también ex militante de Nueva Alianza y ex presidente del PVEM en este puerto el cual abandonó a fines de diciembre al recibir buena y jugosa oferta de parte de la dirigencia del MC y aceptó ser su candidato para la alcaldía.

Por su lado el PRI será representado en las boletas electorales por Lila Rosa Frías Castillo, actual diputada por el Noveno Distrito con cabecera en esta ciudad, quien en la anterior contienda electoral fue precandidata a la alcaldía al igual que Julián Zacarías, pero la candidatura se la dieron a María del Carmen Ordaz Martínez, quien perdió ante Zacarías Curi.

El Partido Encuentro Solidario (PES) designó como su precandidato al también ex priista Jorge Romario García Ramírez, quien fue director del Jurídico de la Comuna que presidió Daniel Zacarías Martínez en el trienio 2012-2015. García Ramírez fue también presidente de la delegación municipal de la fundación Colosio.

En cuanto a Morena, ese partido todavía no designa a su candidato a la alcaldía, hay cuatro aspirantes: Martín Esaú Velázquez Sosa, quien desde hace más de un año preside la agrupación Enlazando Voluntades con el que realiza diversas actividades y otorga apoyos. También figura Juan Medina Rejón, quien laboró en la administración municipal que presidió José Cortés Góngora, ejercía labores de “oreja” en reuniones y protestas para informar al alcalde.

Marta Villanueva y el médico Raúl Alvarado Naal, son los otros dos aspirantes a la candidatura de Morena para la alcaldía y al parecer los cuatro serán precandidatos y harán precampaña con los militantes de ese partido.

El partido Redes Sociales Progresistas que tiene comité municipal en este puerto que preside Miguel Anguas Pérez, aún no han dado a conocer si tendrán candidato a alcalde.— G.T.V.