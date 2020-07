Alumnos despiden a docente

“José Lau” deja huella en el deporte escolar

MOTUL.— Exalumnos de varias generaciones, como Jaqueline Escobedo Pech e integrantes de un equipo femenil de básquetbol, recuerdan con su célebre frase “Las estrellas están en el cielo”, al maestro José Lauriano Méndez Centeno, quien falleció anteayer lunes.

Antes publicamos que decenas de alumnos de esta ciudad se despidieron del maestro de básquetbol, mejor conocido como “José Lau”, quienes consideraron que “cuando se hacen las cosas correctamente en el trabajo y aplicas el lado humano, se deja una huella honda difícil de llenar”.

El deporte ráfaga registró ayer por la tarde una lamentable pérdida por el fallecimiento de Méndez Centeno, mejor conocido como “José Lau”, quien fue un gran promotor del básquetbol infantil y juvenil durante muchos años.

Jacqueline Escobedo Pech recordó que tuvo la dicha de conocer al profesor en su adolescencia, con el que aprendió a jugar y amar el básquetbol.

“Con él no hay un no puedo, sí puedo, sí lo intento, gracias por todo, dejó huella en todos los que te conocimos. Descansa en paz Lau como te decía con cariño”, expresó la alumna.

Aseveró que otra frase en los entrenamientos era “un no puedo no existe, (el maestro) te obligaba a hacer más, si decías no puedo, te enseñaba lo que es la disciplina y que para ser mejor tienes que seguir intentándolo”.

“Estrellas, en el cielo”

“También cuando alguien quería creerse más que otras porque era mejor, nos decía acá no hay estrellas, las estrellas están en el cielo”, apuntó Jacqueline.

“Por él empecé a practicar básquetbol, nuestro equipo era Splash, era bueno, se podría decir que el mejor de la Liga Femenil en mi época”, agregó.

Indicó que después de eso, muchas al mejorar se les subió y el equipo se deshizo, de ahí empezamos a formar Slam, al principio no éramos tan buenas, después con entrenamiento y disciplina empezamos a sobresalir, incluso a ganarle al primer equipo que formó Lau que era Splash.

“El equipo duró 20 años y hace 4 se deshizo, con este último ganamos varios campeonatos en Cacalchén y Kopté, ya nos consideraban un equipo fuerte”, recordó.

Por último, dijo que el maestro “José Lau” le daba clases de básquetbol a su hijo antes de la pandemia del Covid- 19 y jamás cobró por entrenar fuera del horario escolar.— MAURICIO CAN TEC