Alumnos sobresalientes: entrega e ingenio desde casa por la nueva normalidad

PETO.— A pesar que las clases continúan realizándose en línea debido a la contingencia sanitaria, alumnos de la carrera de Gastronomía de la Universidad Tecnológica del Mayab se las ingenian para realizar sus prácticas, considerando que el modelo educativo es 70% práctico y 30% teoría.

Bajo la supervisión de los mentores, los jóvenes estudiantes realizan sus prácticas desde la seguridad del hogar, donde usan su creatividad para elaborar cada uno de los platillos que presentan.

Si bien la nueva normalidad no ha permitido que los jóvenes asistan a clases, eso no significa que no puedan abordar los temas, tal como marca el plan de estudios, indicaron los maestros del plantel.

“Los alumnos se acoplan a la situación y desde sus hogares toman clases y realizan sus prácticas, mientras la situación mejora y puedan regresar a las aulas”, comentaron.

Tarea

Como parte de la asignatura de Métodos y Técnicas Culinarias, estudiantes de la carrera de Gastronomía del segundo cuatrimestre, grupo “C”, realizaron diversos tipos de sopas, que presentaron durante una clase en línea.

Los mentores trabajan desde plataformas digitales para acompañar a los alumnos en todo el proceso de elaboración de los platillos, como parte de la práctica.

Señalaron que a pesar de que las clases son en línea, por la contingencia sanitaria, eso no ha sido impedimento para que los estudiantes trabajen con entusiasmo y alcancen las destrezas y los conocimientos esperados.

De acuerdo con los educadores, de esta misma forma trabajan los otros grupos con las diferentes asignaturas que les corresponde.

“Los estudiantes han mostrado deseos de aprender desde casa y con la orientación de sus maestros”, puntualizaron los docentes.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA