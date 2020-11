Alza en ventas y precios

Buena afluencia de vallisoletanos en el mercado

VALLADOLID.— Con motivo del Día de Muertos, locatarios del mercado municipal aumentaron sus ventas en más de un 50%, aunque algunos de ellos incrementaron los precios de sus productos debido a la demanda de estos días.

Por este efeméride, muchas familias realizan sus rezos en sus respectiva casas en honor a sus difuntos.

En un recorrido por el interior del mercado municipal vallisoletano, se notó una buena afluencia de clientes, tanto en el área de venta de carne como en el de tianguis. En ciertos momentos no se respetó la sana distancia.

Se observó que en algunos puestos el paquete de hojas de plátano se vendió hasta en $40, cuando en días normales está a $15.

De la misma forma, se constató que el atado de espelón (frijol para hacer tamales) se vendió hasta en $25 y su precio normal es de $10.

Asimismo, el ramo de flores para los altares se vendió en $50, o según la cantidad que el cliente quisiera, pues podría ser mucho más caro. Su precio normal es de $25, de modo que subió un 100%.

En un puesto de dulces tradicionales de la región, que también son puestos en los altares, sus propietarios comentaron que no le subieron de precio, pues su costo es de $10 cada uno y de tres pesos por cada dulce de mazapán.

En el caso del área de venta de carne del mercado, también se observó buena afluencia. Los carniceros reportaron que como cada año sus ventas aumentan, aunque en esta ocasión no fue tanto como en años pasados debido a que miles de estudiantes no hicieron sus altares en las escuelas y por lo tanto no compraron.

En años pasados las escuelas organizaban concursos de altares, lo que permite que los estudiantes acudan a comprar todo lo necesario para hacerlo, derivando en un incremento de más del 100 por ciento en las ventas. En esta ocasión no fue así, pero sí se registró un importante incremento.

En el mercado se observó un ir y venir de gente. Hoy domingo se espera que haya más movimiento, pues según las tradiciones ayer arribaron los difuntos pequeños y hoy domingo lo harán los adultos. Por lo tanto, los rezos continuarán.

Las actividades tradicionales y religiosas se llevarán al cabo en cada una de las viviendas, donde los familiares de los difuntos harán sus altares, colocarán el guiso de preferencia de sus muertos y rezarán.

Por cierto, la noche del viernes muchas familias colocaron una veladora encendida en las puertas de sus casa como una manera de darle la bienvenida a los difuntos pequeños, que según las tradiciones y costumbres llegaron anteanoche a la tierra.— Juan Antonio Osorio