Alza salarial o van a huelga

Protesta personal de oficina federal en Valladolid

VALLADOLID.— Un grupo de 12 trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó una protesta ayer, desde el mediodía hasta las dos de la tarde, al salir a las puertas de sus instalaciones con carteles con una serie de peticiones que le hacen a la institución, entre ellas un aumento de 10% a su salario, mejorar el poder adquisitivo de los empleados, entre otros puntos.

Los inconformes también advierten que si no se les da una respuesta satisfactoria en los próximos días iniciarán una huelga de trabajo en todo el país, en donde los 1,313 empleados de las 105 delegaciones sindicales a nivel nacional dejarán de trabajar hasta que haya cumplimiento a su pliego petitorio.

Yolanda Gil Noh, secretaria general de la sección 17 del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, manifestó su inconformidad a nombre de sus compañeros por la falta de seriedad de la Institución en la que trabajan, para dar respuesta a la demanda de pago extraordinario como complemento a la medida del año pasado, que desde hace siete meses están exigiendo.

De la misma manera exigen la aplicación correcta del mecanismo de distribución de los estímulos del servidor público del mes, lo cual les han pagado desde hace años, pero ahora se les ha suspendido por razones que desconocen.

En los carteles que fijaron en la puerta del centro del INPI exigen seriedad en las negociaciones entre sindicato y la Institución, ya que desde que anunciaron su pliego petitorio los funcionarios públicos no le han dado la importancia debida, incluso las veces que se han reunido con miembros del sindicato nacional, participa gente de la institución que no puede tomar decisiones, de tal modo que no tiene caso que los envíen.

De la misma manera exigen el cumplimiento y el respeto al cuarto transitorio del Contrato Colectivo de trabajo que hay entre el sindicato y el INPI, un incremento salarial de cuando menos el 10%, considerando que el salario mínimo ha tenido un aumento considerable, en relación con los años anteriores, pero a ellos no les han incrementado su sueldo, de modo que siguen teniendo “salarios de hambre”.

También recordaron que el ahora gobierno federal les ofreció en campaña salarios por arriba de la inflación, lo cual hasta ahora no les ha cumplido, y advirtieron que de no llegar a un acuerdo, a partir del próximo día 30 iniciarán una huelga y será permanente hasta que se llegue a un acuerdo satisfactorio para los trabajadores.

La manifestación que realizaron ayer de dos horas, de doce del día a dos de la tarde, se repetirán hoy y mañana, pues para el próximo lunes se convoca a una reunión en la ciudad de México, en donde participarán dirigentes del sindicato con funcionarios públicos del INPI, esperando que se llegue a un acuerdo que les convenga a los trabajadores, de lo contrario, insistió se irán a huelga a partir del 30 del presente.

Yolanda Gil consideró que con las dos horas de manifestación no se afectan los servicios del INPI, ya que la mayoría de las actividades se realizan por la mañana, sin embargo en caso de que alguien acuda en busca de algo o quiera algún servicio se le proporcionará sin problema.— Juan Antonio Osorio Osorno