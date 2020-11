Ambiente político en asamblea ganadera

Llama el alcalde a la unidad y dejar “las mentiras”

TIZIMÍN.— El proceso electoral está cada vez más cerca y los aspirantes a un cargo político comen ansias por ser los elegidos.

Ayer se dio en esta ciudad un hecho que se anticipa dará batalla a priistas y morenistas, pues se sentaron las bases de las aspiraciones de un líder ganadero.

Con la modificación a los estatutos de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) se confirmó el interés de Esteban Abraham Macarí, presidente actual del organismo, en aspirar a la candidatura a la diputación por el décimo distrito.

El ganadero, quien además de estar al frente de la Ugroy es presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro, es primo de la esposa del gobernador Mauricio Vila Dosal.

El líder ganadero ha estado muy activo con dirigentes del comité estatal del PAN y participando en reuniones.

Ayer no fue casualidad que asistiera a la reunión el ex alcalde panista Pedro Couoh Suaste, quien aspira a repetir en la alcaldía de Tizimín, y estuvo acompañado de José Alejandro Mezo Gastélum, ex candidato de Morena a presidente municipal, quien recientemente retornó a las filas del blanquiazul.

Los que se han mantenido hasta ahora al margen son los priistas, pues según algunos aspirantes a la candidatura por la diputación al décimo Distrito prefieren dejarlo a lo último y “esperar los tiempos”.

Sin embargo, reconocen que se han estado moviendo entre la militancia y haciendo “la talacha”.

Ayer incluso el alcalde Mario González González, quien es otro aspirante que se afirma buscará la reelección, en su intervención en la asamblea de la Ugroy hizo un llamado a la unidad y “dejar las mentiras”.— WENDY UCÁN CHAN