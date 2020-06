Ambulantes de Valladolid, otra vez en vía céntrica

VALLADOLID.— De nuevo ya se observa la presencia de los vendedores ambulantes que de lunes a viernes se instalan en la banqueta de la calle 44 entre 39 y 41 en el centro de la ciudad y bloquean parcialmente el paso de los peatones, incluso se ha convertido en un sitio vulnerable al contagio del Covid-19 o coronavirus.

En un recorrido se observó que de nuevo regresaron los vendedores ambulantes que ofrecen diversos productos, como mangos, cítricos, incluso hortalizas que traen de varias poblaciones de la región, incluso algunos de ellos siembran en el patio de su casa, ya que es poca la cantidad que traen en cajones que colocan en la acera y bloquean una parte del lugar.

Desde hace muchos años, la presencia de los ambulantes en esa calle ha sido un problema que las autoridades no han podido resolver, incluso brindan su apoyo en las elecciones a los candidatos políticos que ofrezcan no molestarlos, por lo que los alcaldes que han pasado no se han preocupado por resolver el asunto.

En la única administración que se logró desalojar a los vendedores ambulantes fue en el periodo 2007-2010, que presidió Mario Peniche Cárdenas, pero luego en la administración del exalcalde Gonzalo Escalante Alcocer regresaron y desde entonces no los han podido mover pese a que una de las normativas del programa “Pueblos Mágicos” impide su estancia.

Sin embargo, en esta administración federal ese plan ya no está funcionando.

Los vendedores ambulantes se instalan en la calle 44 entre 39 y 41, donde ocupan parte de la banqueta, incluso la mayoría coloca sombrillas para protegerse del sol durante el tiempo que permanece en la vía pública.

En ciertos momentos, ellos dicen que es su único sustento. Ahora están vendiendo menos de 100 pesos por día, lo cual no les alcanza para salir adelante con sus familias y si los llegaran a retirar se complicaría su situación económica.

Antes de la contingencia sus ventas eran buenas, pues habían días que lograban obtener hasta $300, con lo que podían sacar para la comida, pero ahora es difícil debido a que poca gente acude al centro por temor a contagiarse de Covid-19.— Juan Antonio Osorio Osorno

Ambulantes retornaron a la banqueta de la céntrica calle 44 entre 39 y 41 en Valladolid.

Los vendedores ocupan la acera parcialmente y bloquean el paso de los peatones, incluso la vía se convierte en un sitio de alto riesgo de contraer Covid-19. Debido a la contingencia, ahora obtienen menos de $100 de ingreso al día.