Amenaza a una familia de Tekax

Mujer denuncia a un “influyente de las autoridades”

TEKAX.— Rosa María Mena, vecina de la colonia Chunchucún de esta ciudad, denunció amenazas de muerte contra su persona y la de sus hijos, por un sujeto que es conocido como Nenfor, quien dice que es intocable por las autoridades porque “es la ley en la colonia”.

María Mena interpuso la denuncia con número de averiguación 233/2019 contra Nenfor, quien la amenazó de muerte y de daños a su propiedad.

La afectada señaló que hace unos días Nenfor acudió al domicilio de uno de sus hijos acompañado de otras personas y quiso matar con una pistola al dueño de la casa, donde causaron daños.

“Solo porque no salió mi hijo, si no, no sé qué hubiera pasado”, indicó.

“Quiero interponer mi queja públicamente para que no sea demasiado tarde y un día menos deseado esta persona mate a alguno de mis hijos y tengamos que lamentar después”, dijo.

“Influencias”

Nenfor ya fue citado en la Fiscalía, pero aún no se presenta porque dice que él es la ley y no hay autoridad que le pueda hacer algo porque es influyente”, señaló.

La mujer comentó que los cómplices del agresor son Margely Zapata, José Guadalupe, Luis Zapata “Pasitas” y Daniel Garma “Gato”, quienes intimidan a la familia en la colonia.

“Cada vez que me ven me empiezan a faltar el respeto”, explicó María Mena.

Ella pidió a las autoridades que se tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde y haya algún lesionado en la colonia Chunchucún.— JULIO CAAMAL CUY

