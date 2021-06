Amparo es letra muerta

No ven indicios de detención de unos trabajos

VALLADOLID.— Luego que se entregaron las evidencias de los trabajos que se hacen en el parador del cenote Zací, ahora le toca el turno al Juzgado Primero de Distrito hacer la parte que le corresponde para detener los trabajos que hasta ayer viernes continuaban sin problema, incluso se hacía la nivelación de un pequeño cerro que está en el interior.

Anteayer publicamos que el ex regidor Alberto Pool Poot interpuso un recurso de amparo contra la obra que se está llevando al cabo en el parador del cenote debido a que, según él, no se cumplen con las normas de respeto al medio ambiente del lugar, lo cual le fue concedido por el Juzgado Primero de Distrito, y se le notificó al alcalde Enrique Ayora Sosa para que se suspenda la obra, pero éste hizo caso omiso argumentando que no se está haciendo ninguna obra en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por el ex regidor, se llevaron escritos con fundamentos válidos de lo que se está haciendo, igual que videos y fotografías de todo el interior del cenote y su entorno, lo cual según se les informó se analizará y se procederá en consecuencia, pero no les dieron fecha para una resolución al problema.

Mientras tanto en el parador del cenote Zací los trabajos no se detienen, y continúan de manera normal, incluso se está nivelando un cerro que está ubicado a unos metros de la bóveda, donde está el cuerpo de agua, en cuyo techo le tienen puesto unas cintas de color naranja para delimitarlo.

Dentro del cenote, donde está ubicado el cuerpo de agua, hay una plataforma separada unos 10 metros del agua, en cuyas paredes hay cuevas que conducen justamente debajo de la bóveda donde se están haciendo las obras, de modo que podría representar un peligro, pues en esos puntos será donde pase la nueva barda perimetral que se está levantando, luego que se destruyó la primera que pasa a un lado de la calle 34 entre 37 y 39 y que tenía más de 60 años de antigüedad.

Por cierto, por el lado poniente del cenote, ya se demolió lo que antes fue el escenario y al ágora, en donde por muchos años se presentaban festivales artísticos y culturales, pues se presume que se construirá de nuevo otro, pero más amplio y moderno.

Dentro del proyecto se presume que se pretende mejorar las escaleras de descenso en el interior del cenote, que conduce al cuerpo de agua, ya que varias de ellas están semidestruidas y pueden originar algún accidente, incluso para ofrecerle un mejor servicio a los visitantes se tiene contemplado la construcción de unos vestidores en el interior.— Juan Antonio Osorio